2 min.

Alle weiterführenden Schulen in Südwestsachsen auf einen Blick

32.400 Grundschülerinnen und Grundschüler haben am letzten Schultag vor den Winterferien ihre Bildungsempfehlung erhalten. Bis zum 3. März 2023 müssen die Eltern ihre Kinder dann an einer Oberschule oder an einem Gymnasium anmelden. Der "Freie Presse"-Schulatlas gibt eine Übersicht über alle weiterführenden Schulen in der Region - mit vielen Zusatzinformationen.