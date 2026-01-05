MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Winter hat uns auch weiterhin fest in seinem eisigen Griff.
Der Winter hat uns auch weiterhin fest in seinem eisigen Griff. Bild: Wolfram Steinberg/dpa
Der Winter hat uns auch weiterhin fest in seinem eisigen Griff.
Der Winter hat uns auch weiterhin fest in seinem eisigen Griff. Bild: Wolfram Steinberg/dpa
Sachsen
Dauerfrost und Schnee in Sachsen: Kommt Ende der Woche milderes Wetter?
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die neue Woche beginnt im Freistaat, wie die alte endete: saukalt. Ist für Kältegeplagte Besserung in Sicht?

Chemnitz.

Neue Woche, neues Wetterglück: In Sachsen bedeutet das jedoch vor allem, dass es erst mal so bleibt, wie es ist – kalt. Sehr kalt. Dazu Frost und auch hier und da mal etwas Schnee.

Am heutigen Montag klettert das Thermometer im Freistaat höchstens auf -1 Grad Celsius im Tiefland, im Bergland können die Temperaturen bei Dauerfrost auf bis zu -8 Grad absinken.

In der kommenden Nacht droht im Erzgebirge und im Vogtland teils strenger Frost, berichtet Stefanie Kaminski vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gegenüber der „Freien Presse“. Im Erzgebirge können die Temperaturen dann mancherorts bis auf -15 Grad Celsius absacken.

Nachts Frost und Schnee

Vielerorts muss dann auch am Dienstag mit Dauerfrost gerechnet werden, über -1 Grad Celsius geht es selbst im Tiefland nicht hinaus. Dazu weht mäßiger Wind aus Süd bis West. Die Nacht auf Mittwoch bringt dann erneut teils zweistellige Minusgrade mit sich, bis zu -15 Grad sind über Schnee möglich. Und: „Hier und da kann es auch mal einen kurzen Schneeschauer geben.“

Am Wochenteiler selbst wird es im Freistaat wolkig, nach Osten hin meist heiter. Das Quecksilber klettert dann tagsüber auf bis zu -2 Grad Celsius im Tiefland, in den Bergen auf -8 bis -5 Grad. Die Nacht auf Donnerstag wird dann wieder bewölkt, örtlich kann es leicht schneien.

Der Donnerstag präsentiert sich dann recht wolkenverhangen, zeitweise steht leichter Schneefall ins Haus. Die Höchstwerte dann: um die 0 Grad. Im Bergland: -6 bis -3 Grad Celsius. In der Nacht auf Freitag dann von Südwesten her kommend Schneefall. Der Wind frischt auf, im Bergland drohen stürmische Böen, auf dem Fichtelberg gar Sturmböen.

Wird es am Wochenende wärmer?

Sind denn nach all der Kälte auch mal wieder höhere Temperaturen in Sicht?

Der Freitag wird zumindest spannend, so Kaminski am Telefon. Ein Tiefdrucksystem nähert sich und könnte von Südwesten her mildere Luft nach Sachsen bringen – und Niederschläge. Anfangs noch als Schnee, später wohl als Regen.

Autofahrer müssten dann vorsichtig sein: Der Regen könnte überfrieren. Ergebnis: glatte Straßen. Ob es allerdings Richtung Wochenende deutlich über 0 Grad Celsius haben wird, ist seriös vorherzusagen derzeit noch zu früh, so Kaminski am Montagmorgen. (phy)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.01.2026
5 min.
So lief das Testspiel des FC Erzgebirge Aue gegen Union Berlin: „Sollten es nicht überbewerten“
Anthony Barylla (r.) gegen Union-Angreifer Oliver Burke.
Der Fußball-Drittligist hat sich gegen den Bundesligisten wacker geschlagen. Am Ende gab es trotz eines ordentlichen Auftritts eine Niederlage. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
06.01.2026
2 min.
Letzte Chance "Spurfräse"? Prevc vor Tournee-Sieg
Domen Prevc ist der Sieg bei der Vierschanzentournee kaum noch zu nehmen.
In Bischofshofen steigt das große Tournee-Finale. Andreas Wellinger und Philipp Raimund sprechen über den designierten Gesamtsieger.
06.01.2026
2 min.
Maschinenbauer wollen junge Ingenieure mit KI-Kompetenz
Ohne KI sind die Job-Aussichten für junge Ingenieure mau.
KI-Kompetenzen werden für angehende Ingenieure im Maschinenbau immer wichtiger. Doch viele Unternehmen sehen Mängel in der Hochschulausbildung.
02.01.2026
2 min.
Schnee und Frost oder milderes Wetter? Das kommt jetzt auf Sachsen zu
Schöne Aussicht, aber frostig: Ein Spaziergänger auf dem vereisten Gipfel des Fichtelbergs.
Das erste Wochenende des neuen Jahres 2026 steht an - da fragt sich so mancher, wie das Wetter im Freistaat wird. Die „Freie Presse“ hat den Überblick.
Patrick Hyslop
05.01.2026
2 min.
Autofahrer im Erzgebirge reiben sich die Augen – Lohnt sich das Tanken in Tschechien wieder?
Diese Preise galten am Montag gegen 9.30 Uhr an dieser Tankstelle in Annaberg-Buchholz.
Der erneute Anstieg der CO2-Steuer zum Jahreswechsel hat die Preise für Benzin und Diesel in Deutschland nach oben getrieben. Wie es jetzt jenseits der Grenze aussieht.
Kjell Riedel
29.12.2025
3 min.
Glätte, Schnee und Sturm: So ungemütlich wird das Silvester-Wetter in Sachsen
Frost und Schnee auf dem Fichtelberg: Hier ändert sich in den kommenden Tagen wenig. Es komt höchstens neuer Schnee hinzu. Und Sturm.
Glatte Straßen gab es bereits in Sachsen. Glättegefahr und Kälte begleiten die Menschen auch in den kommenden Tagen. Gibt es zum Jahreswechsel im Tiefland sogar eine Schneedecke?
Patrick Hyslop
Mehr Artikel