Dauerfrost und Schnee in Sachsen: Kommt Ende der Woche milderes Wetter?

Die neue Woche beginnt im Freistaat, wie die alte endete: saukalt. Ist für Kältegeplagte Besserung in Sicht?

Chemnitz. Neue Woche, neues Wetterglück: In Sachsen bedeutet das jedoch vor allem, dass es erst mal so bleibt, wie es ist – kalt. Sehr kalt. Dazu Frost und auch hier und da mal etwas Schnee.

Am heutigen Montag klettert das Thermometer im Freistaat höchstens auf -1 Grad Celsius im Tiefland, im Bergland können die Temperaturen bei Dauerfrost auf bis zu -8 Grad absinken.

In der kommenden Nacht droht im Erzgebirge und im Vogtland teils strenger Frost, berichtet Stefanie Kaminski vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gegenüber der „Freien Presse“. Im Erzgebirge können die Temperaturen dann mancherorts bis auf -15 Grad Celsius absacken.

Nachts Frost und Schnee

Vielerorts muss dann auch am Dienstag mit Dauerfrost gerechnet werden, über -1 Grad Celsius geht es selbst im Tiefland nicht hinaus. Dazu weht mäßiger Wind aus Süd bis West. Die Nacht auf Mittwoch bringt dann erneut teils zweistellige Minusgrade mit sich, bis zu -15 Grad sind über Schnee möglich. Und: „Hier und da kann es auch mal einen kurzen Schneeschauer geben.“

Am Wochenteiler selbst wird es im Freistaat wolkig, nach Osten hin meist heiter. Das Quecksilber klettert dann tagsüber auf bis zu -2 Grad Celsius im Tiefland, in den Bergen auf -8 bis -5 Grad. Die Nacht auf Donnerstag wird dann wieder bewölkt, örtlich kann es leicht schneien.

Der Donnerstag präsentiert sich dann recht wolkenverhangen, zeitweise steht leichter Schneefall ins Haus. Die Höchstwerte dann: um die 0 Grad. Im Bergland: -6 bis -3 Grad Celsius. In der Nacht auf Freitag dann von Südwesten her kommend Schneefall. Der Wind frischt auf, im Bergland drohen stürmische Böen, auf dem Fichtelberg gar Sturmböen.

Wird es am Wochenende wärmer?

Sind denn nach all der Kälte auch mal wieder höhere Temperaturen in Sicht?

Der Freitag wird zumindest spannend, so Kaminski am Telefon. Ein Tiefdrucksystem nähert sich und könnte von Südwesten her mildere Luft nach Sachsen bringen – und Niederschläge. Anfangs noch als Schnee, später wohl als Regen.

Autofahrer müssten dann vorsichtig sein: Der Regen könnte überfrieren. Ergebnis: glatte Straßen. Ob es allerdings Richtung Wochenende deutlich über 0 Grad Celsius haben wird, ist seriös vorherzusagen derzeit noch zu früh, so Kaminski am Montagmorgen. (phy)