Im Regionalverkehr kommt es auf der Verbindung zwischen Doberlug-Kirchhain und Leipzig zu Beeinträchtigungen. (Archivbild)
Im Regionalverkehr kommt es auf der Verbindung zwischen Doberlug-Kirchhain und Leipzig zu Beeinträchtigungen. (Archivbild) Bild: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB
Sachsen
Defektes Stellwerk stört Bahnverkehr in Südbrandenburg
Für die Steuerung des Zugverkehrs sind Stellwerke nötig. Ein Defekt sorgt im Regionalverkehr auf einer Verbindung von Südbrandenburg nach Sachsen für Störungen.

Doberlug-Kirchhain.

Bahnreisende müssen im Regionalverkehr auf der Strecke zwischen dem südbrandenburgischen Doberlug-Kirchhain und Leipzig am Wochenende mit Beeinträchtigungen rechnen. Der Grund sei ein technischer Defekt eines Stellwerks auf dem Streckenabschnitt zwischen Torgau (Sachsen) und Uebigau (Elbe-Elster-Kreis), teilte die Deutsche Bahn mit. Über Stellwerke wird der Bahnbetrieb gesteuert. 

Bis Sonntagmorgen können Züge auf der Linie RE 10 an bestimmen Haltestellen nicht halten, wie ein Sprecher sagte. Zwischen Torgau und Doberlug-Kirchhain sei ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Reisende sollen sich über ihre Verbindungen aktuell informieren, hieß es von der Bahn. (dpa)

