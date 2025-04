DEG endgültig abgestiegen - Dresden neu in der DEL

Im Jahr ihres 90. Jubiläums muss die Düsseldorfer EG aus der DEL absteigen. Die Dresdner Eislöwen gewinnen die Finalserie der DEL2 auf dramatische Art und Weise - und steigen erstmals in die DEL auf.

Ravensburg.

Der Abstieg der Düsseldorfer EG aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist durch den Aufstieg der Dresdner Eislöwen endgültig perfekt. Die Sachsen gewannen die Playoff-Serie der DEL2 gegen die Ravensburg Towerstars durch ein 2:1 im entscheidenden siebten Finalspiel und treten in der kommenden Saison erstmals in der DEL an.