Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gehören zu den Schlusslichtern bei der Zahl der Verkehrstoten je eine Million Einwohner. (Symbolbild)
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gehören zu den Schlusslichtern bei der Zahl der Verkehrstoten je eine Million Einwohner. (Symbolbild) Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gehören zu den Schlusslichtern bei der Zahl der Verkehrstoten je eine Million Einwohner. (Symbolbild)
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gehören zu den Schlusslichtern bei der Zahl der Verkehrstoten je eine Million Einwohner. (Symbolbild) Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Sachsen
Dekra mahnt: Verkehrssicherheit im Osten weiter ausbaufähig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Verkehrssicherheit in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bleibt laut der Prüforganisation Dekra verbesserungswürdig. Was die größten Herausforderungen sind und welche Maßnahmen helfen sollen.

Dresden.

Trotz der bisherigen Anstrengungen bei der Sicherheit ist die Zahl der Verkehrstoten nach Angaben der Dekra in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen noch immer sehr hoch. "In Sachen Verkehrssicherheit gibt es im Osten Deutschlands noch viel zu tun", betonte Dekra Gebietsleiter Ost, Mario Schwarz. Die drei Bundesländer seien mit Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern noch immer die Schlusslichter bei der Zahl der Verkehrstoten je eine Million Einwohner.

Dabei ging nach Angaben der Prüforganisation die absolute Zahl der Verkehrstoten in Sachsen deutlich von 187 im Jahr 2023 auf 144 im vergangenen Jahr zurück. In Sachsen-Anhalt gab es demnach einen Rückgang von 130 auf 111 und in Thüringen von 97 auf 96. Dies sei zwar erfreulich, mit Blick auf den Vergleich der Bundesländer werde die Freude aber getrübt, hieß es.

Präventive Maßnahmen und konsequente Ahndung von Verstößen

Um Unfälle zu vermeiden oder ihre Folgen zu mindern, komme es auf das Zusammenspiel präventiver Maßnahmen in den Bereichen Technik, Organisation und Infrastruktur an, betonte Schwarz. Politik und Verbände müssten mehr denn je an einem Strang ziehen, um jederzeit eine sichere Mobilität für alle zu gewährleisten.

Wichtig sei eine konsequente Kontrolle und Ahndung besonders gefährlicher Verhaltensweisen wie Alkohol und Drogen am Steuer, überhöhtes Tempo oder Ablenkung durch das Smartphone. Zudem sollte die Verkehrserziehung so früh wie möglich beginnen - aber auch bis ins hohe Alter reichen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
14:30 Uhr
1 min.
Vier Verletzte nach Verkehrsunfall in Callenberg
Der Unfall ereignete sich auf der Altenburger Straße/Einmündung Nordstraße.
Nachdem eine Mopedfahrerin und ein Motorradfahrer kollidiert sind, rutschte das Motorrad gegen zwei Radfahrer.
Michael Brandenburg
13.08.2025
2 min.
Immer mehr Renten werden besteuert
In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden immer mehr Renten besteuert. (Archivbild)
In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen müssen Ruheständler mehr Abgaben leisten als noch vor einigen Jahren. Das BSW sieht diese Entwicklung kritisch.
14:29 Uhr
1 min.
Leipzig dünnt Kader weiter aus: Vermeeren nach Marseille
Er wird nach Frankreich verliehen.
Vor einem Jahr lieh Leipzig ihn von Atlético Madrid aus. In diesem Sommer bekam Vermeeren einen Vertrag bei RB - und spielt nun erstmal für Olympique Marseille.
15.08.2025
2 min.
Das Wochenende bringt Abkühlung
Am wärmsten wurde es am Donnerstag in Sachsen-Anhalt. (Archivbild)
In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen steigen die Temperaturen noch einmal weit über 30 Grad. Am Wochenende soll es deutlich kühler werden.
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
Mehr Artikel