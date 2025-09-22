Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Linke warnt vor Versäumnissen bei Pflege und Prävention (Archivbild)
Linke warnt vor Versäumnissen bei Pflege und Prävention (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa
Linke warnt vor Versäumnissen bei Pflege und Prävention (Archivbild)
Linke warnt vor Versäumnissen bei Pflege und Prävention (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Demenz-Todesfälle in Sachsen seit 2014 mehr als verdoppelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Sachsen hat sich die Zahl der Demenz-Todesfälle seit 2014 mehr als verdoppelt. Besonders betroffen sind Frauen und Hochbetagte. Die Linke fordert entschlossenes Handeln.

Dresden.

In Sachsen sterben immer mehr Menschen an einer Demenzerkrankung. Zwischen 2014 und 2023 hat sich die Zahl der Todesfälle mehr als verdoppelt - von rund 1.600 auf mehr als 3.300, wie aus der Antwort der Staatsregierung auf eine Kleine Anfrage der Linke-Abgeordneten Susanne Schaper hervorgeht. 2022 waren nach Angaben des Wissenschaftlichen Instituts der AOK bereits knapp 3,82 Prozent der Bevölkerung an Demenz erkrankt - deutlich mehr als im Bundesschnitt. Besonders häufig trifft die Krankheit Frauen und Menschen über 85 Jahre. 

"Wer an Demenz erkrankt, verliert schleichend Erinnerungen und Fähigkeiten, bis hin zur Pflegebedürftigkeit", erklärte Schaper. Dies sei nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für die Angehörigen sehr herausfordernd. Demenzerkrankungen seien ein wachsendes Problem, die Zahl der Betroffenen werde mit der alternden Gesellschaft weiter steigen.

Linke sieht großen Handlungsbedarf

Die Linken-Politikerin forderte mehr Prävention und Unterstützung. "Wir müssen dafür sorgen, dass weniger Menschen eine Demenzerkrankung bekommen." Erkrankte müssten bestmöglich behandelt und ihre Angehörigen unterstützt werden. "Bei Prävention, Diagnose und Therapie gibt es großen Handlungsbedarf", konstatierte Schaper. Dies sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Als wichtige Risikofaktoren nannte sie Bewegungsmangel, Suchtmittelkonsum, ungesunde Ernährung, Bluthochdruck, Einsamkeit und Depressionen. "Nötig sind kostenfreie und niedrigschwellige Angebote zur Früherkennung, verlässliche Beratungsstrukturen, Selbsthilfegruppen, spezialisierte Pflegedienstangebote und betreute Wohngemeinschaften für Demenzerkrankte." Zudem brauche es mehr qualifiziertes Personal in Krankenhäusern und Pflegeheimen, kontinuierliche Weiterbildung und eine bessere Anerkennung der Leistungen pflegender Angehöriger.

Pflegen am Limit: Angehörige brauchen mehr als Dank

"Der überwiegende Anteil der Pflege findet zu Hause statt, und ein Leben im vertrauten Umfeld sollte so lange wie möglich gewährleistet werden", sagte Schaper. Pflegende Angehörige bräuchten dafür nicht nur Beratung, sondern auch Entlastung, etwa durch mehr Tages- und Kurzzeitpflegeangebote. Ihre Pflegeleistung müsse zudem stärker bei der Rente und beim Einkommen abgesichert werden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.09.2025
3 min.
Vor Grippesaison - ausreichend Impfstoff verfügbar
Im Herbst beginnt die Grippesaison. Eine frühzeitige Impfung kann für Schutz sorgen. (Symbolbild)
Sachsen ist für die kalte Jahreszeit mit genügend Grippeimpfstoff gerüstet. Für wen die Impfung besonders empfohlen wird und wann der beste Zeitpunkt dafür ist.
01.09.2025
2 min.
Sachsen rückt Hilfsangebote für Pflegende in den Fokus
Mehr als 310.000 pflegebedürftige Menschen werden derzeit in Sachsen zu Hause versorgt. (Symbolbild)
Schätzungsweise 450.000 Menschen pflegen in Sachsen Angehörige zu Hause. Eine Plakataktion soll nun auf Angebote zur Unterstützung aufmerksam machen.
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
Mehr Artikel