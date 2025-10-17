Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Polizisten stehen auf der Eisenbahnstraße in Leipzig vor brennenden Gegenständen.
Bild: Sebastian Willnow/dpa
Vermummte errichten Barrikaden.
Bild: Sebastian Willnow/dpa
Polizisten stehen auf der Eisenbahnstraße in Leipzig vor brennenden Gegenständen.
Polizisten stehen auf der Eisenbahnstraße in Leipzig vor brennenden Gegenständen. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Vermummte errichten Barrikaden.
Vermummte errichten Barrikaden. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Sachsen
Demonstranten zünden im Leipziger Osten Barrikade an
Seit Tagen laufen in Leipzig Aktionen, um gegen Wohnraumspekulation, Leerstand und steigende Mieten zu protestieren. Am Abend zündeten Demonstranten eine Barrikade an. Die Polizei reagierte umgehend.

Leipzig.

Bei einer Demonstration im Leipziger Osten haben die Teilnehmer am Abend eine Barrikade errichtet und angezündet. Sie wurde schnell gelöscht, hieß es von der Polizei. Verletzte oder Festnahmen habe es nicht gegeben. Die Polizei habe aber Platzverweise ausgesprochen.

Nach Angaben eines dpa-Reporters hatten sich etwa 400 vorwiegend linksorientierte Menschen zusammengefunden. Bereits in den Vortagen waren bei einer Aktionswoche gegen steigende Mieten mehrfach Häuser in Leipzig besetzt worden.

Am Mittwochabend hatten die Beamten ein besetztes Haus im Osten der Stadt geräumt. Am Wochenende hatte es bereits ähnliche Aktionen gegeben. Die Demonstranten wollen darauf aufmerksam machen, dass es viel Leerstand gibt und mit Wohnraum spekuliert wird. (dpa)

