Demonstrationen gegen Rechts und für Demokratie geplant

Dresden. Auch in Sachsen wächst der Widerstand gegen Umtriebe der rechtsextremen Szene. Nachdem bundesweit unter dem Motto "Zusammen gegen Rechts" zum Protest aufgerufen wurde, sollen auch in mehreren sächsischen Städten am Sonntag Demonstrationen stattfinden.

Für Dresden warb am Donnerstag die Klimaschutzbewegung "Fridays For Future" (FFF) um Teilnahme. "Die Mehrheit darf nicht mehr schweigen! Dieses Jahr finden in Sachsen Europa-, Kommunal- und Landtagswahlen statt. Jetzt ist es wirklich allerhöchste Zeit, dass wir alle gemeinsam für unsere Demokratie, Vielfalt und eine solidarische Gesellschaft einstehen", erklärte FFH-Sprecher Tyran Sobadky.

Fridays For Future verwies auch auf geplante Demonstrationen in Leipzig, Chemnitz, Görlitz, Radeberg, Meißen, Torgau und Pirna. Weitere Orte sollen noch folgen, hieß es. In Dresden rechnet man mit rund 3000 Teilnehmern. Neben FFF haben die Jugendorganisation des Deutschen Gewerkschaftsbundes, der Sächsische Flüchtlingsrat, die Organisationen Mission Lifeline International, Herz statt Hetze, Seebrücke Dresden sowie Jusos, Grüne Jugend und Linksjugend zu einer breiten Beteiligung aufgerufen.

In Leipzig habe das Aktionsnetzwerk "Leipzig nimmt Platz" eine Demonstration mit 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern angemeldet, teilte das Ordnungsamt mit. Da sich in der Messestadt aber bereits am Montagabend mindestens 6000 Menschen versammelt hatten, könnten es am Sonntagnachmittag unter Umständen auch mehr Demonstranten werden. Aussagen dazu seien jedoch völlig hypothetisch.

Hintergrund der Kundgebungen sind Recherchen von Correctiv. Das Medienhaus hatte unlängst ein Treffen von Rechtsradikalen mit Politikern von AfD und CDU in einer Potsdamer Villa im November 2023 öffentlich gemacht. Dort sprach Martin Sellner, früher Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, nach eigenen Angaben über "Remigration".

Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang. Das löste bundesweit Proteste statt.

Das Landesamt für Verfassungsschutz in Sachsen hat den sächsischen Landesverband der AfD im vergangenen Dezember als rechtsextremistische Bestrebung eingestuft. Die Partei will sich dagegen juristisch wehren.

"Es gibt zahlreiche Belege für strukturelle und strategische Verbindungen des AfD-Landesverbandes mit anderen gesichert rechtsextremistischen Akteuren, die sich in den vergangenen Jahren zunehmend verdichtet haben", erklärte das Landesamt. Neben den Freien Sachsen wurden auch die Neuen Rechten, die Identitäre Bewegung, das "Institut für Staatspolitik", Pegida und der Verein "Ein Prozent" angeführt. (dpa)