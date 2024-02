Demonstrationen gegen Rechtsextremismus gehen weiter

Leipzig/Bautzen. Die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und für eine starke Demokratie reißen auch in Sachsen nicht ab. Am Samstag wurden Kundgebungen in Leipzig und Bautzen angekündigt. Das Aktionsnetzwerk "Leipzig nimmt Platz" rief für den kommenden Montag im Leipziger Stadtteil Möckern zu einer Kundgebung auf. Man wolle damit dem "Versuch Rechter, Ängste und Hass zu schüren" entgegentreten, hieß es.

Die Kundgebung ist als Reaktion auf eine regelmäßige Montagsdemonstration gedacht, die nach Einschätzung des Netzwerkes von Rechtsextremen unterwandert wird. "So sehr ich die Ängste und auch die Wut verstehe, die die Menschen in Möckern mit Menschen in ganz Leipzig und Deutschland teilen, so vehement weigere ich mich, verdeckte rechtsradikale Umtriebe in Möckern zu akzeptieren", sagte SPD-Stadtbezirksrat Rocco Hahn.

In Bautzen soll am darauffolgenden Sonntag (25. Februar) mit Musik zum Kampf gegen Rechts geblasen werden. Die international besetzte Dresdner Blaskapelle "Banda Comunale" - die früher regelmäßig einen Kontrapunkt zu den Aktivitäten der islamfeindlichen Pegida-Bewegung in der sächsischen Landeshauptstadt setzte - soll dabei den Ton angeben. Für die Demo auf dem Hauptmarkt von Bautzen werben zahlreiche Vereine, Gewerkschaften, Initiativen, Institutionen und Sozialverbände.

"Wir wollen erneut ein Zeichen für ein offenes Bautzen setzen und stehen für Solidarität, Freiheit, Menschenrechte. Die große Mehrheit unserer Gesellschaft steht hinter diesen Grundpfeilern der Demokratie. Das kann man am Sonntag bunt und mit Spaß zeigen", sagte Maren Düsberg, Sprecherin der Organisatoren. (dpa)