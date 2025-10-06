Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Landesdirektion Sachsen bewilligt Geld für die Überprüfung der Abfalldeponie in Olbernhau (Symbolbild).
Die Landesdirektion Sachsen bewilligt Geld für die Überprüfung der Abfalldeponie in Olbernhau (Symbolbild). Bild: Robert Michael/dpa
Die Landesdirektion Sachsen bewilligt Geld für die Überprüfung der Abfalldeponie in Olbernhau (Symbolbild).
Die Landesdirektion Sachsen bewilligt Geld für die Überprüfung der Abfalldeponie in Olbernhau (Symbolbild). Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Deponie Olbernhau bekommt Geld für Sanierung
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wie sicher ist die Deponie in Olbernhau? Die Landesdirektion bewilligt jetzt dem Betreiber viel Geld, um der Deponie auf den Zahn zu fühlen.

Olbernhau.

Die frühere Hausmülldeponie in Olbernhau soll saniert und weiter gesichert werden. Die Landesdirektion Sachsen hat dem Zweckverband Abfallwirtschaft Südwestsachsen 639.000 Euro für Baumaßnahmen an der früheren Deponie bewilligt. "Wir wollen eine sichere Deponie noch sicherer machen", beschrieb Behördenchef Béla Bélafi das Anliegen. Die Mittel seien auch für die Sanierung der Deponie-Entgasung vorgesehen. Für das gesamte Vorhaben wird mit Kosten in Höhe von einer Million Euro gerechnet. 

Auf der Deponie Olbernhau wurden bis Mitte 1996 Hausmüll, Bauschutt und Erdaushub abgelagert. Danach wurde sie stillgelegt. Von 1997 bis 1999 gab es bereits Arbeiten zur Abdeckung der Deponie. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
11:17 Uhr
2 min.
"Mängelmelder Post": Netzagentur sammelt Beschwerden
Probleme bei der Paketzustellung? Keine Postfiliale in der Nähe? Der Mängelmelder Post der Bundesnetzagentur nimmt ab sofort Beschwerden entgegen. (Symbolbild)
Ärger mit verspäteten Briefen oder geschlossenen Filialen? Ein neues Portal der Bundesnetzagentur wendet sich an genervte Postkunden – und will Missstände schneller aufdecken.
12:02 Uhr
1 min.
Altlastensanierung macht Platz für Handwerkerhof in Dresden
Die Landesdirektion Sachsen bewilligt 950.000 Euro für die Sanierung einer Industriebrache in der Dresdner Neustadt (Archivbild).
Industriebrachen hinterlassen Spuren. Oft ist der Boden dort mit Schadstoffen verseucht. In Dresden ist auf einem solchen Areal ein Neuanfang geplant.
11:16 Uhr
1 min.
Spielezimmer für Grundschulen in Sachsen
Spielerisch lernen - Grundschulen in Sachsen bekommen Unterstützung. (Archivbild)
Spielerisch lernen: Das ist das Ziel einer Initiative, die Grundschulen in Deutschland mit Gesellschaftsspielen ausstattet. In Sachsen nehmen nun weitere Schulen an dem Programm teil.
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
22.09.2025
1 min.
Leipziger Doppelhaushalt unter Auflagen genehmigt
Leipziger Doppelhaushalt unter Auflagen genehmigt. (Symbolbild)
Leipzig darf trotz geplanter Defizite investieren – unter strengen Auflagen. Was die Landesdirektion an Bedingungen stellt und wie viel Kredit die Stadt aufnehmen muss.
Mehr Artikel