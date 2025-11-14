Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Unheilig sind zurück auf der Bühne.
Unheilig sind zurück auf der Bühne. Bild: Jan Woitas/dpa
Unheilig sind zurück auf der Bühne.
Unheilig sind zurück auf der Bühne. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Der Graf spielt mit Unheilig nach Bühnensturz normal weiter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach seinem Sturz von der Bühne beim ersten Comeback-Konzert von Unheilig in Leipzig wurde der Graf im Krankenhaus durchgecheckt. Jetzt gibt es Entwarnung.

Leipzig.

Der Graf ist bei seinem Sturz von der Bühne beim ersten Comeback-Konzert von Unheilig in Leipzig unversehrt geblieben. "Er ist okay", sagte ein Sprecher der Konzertagentur Mawi. Das nächste Konzert am Freitagabend ebenfalls in Leipzig sollte ganz normal stattfinden. Es ist ausverkauft.

Der Sänger sei nach dem Sturz in einem Krankenhaus behandelt worden. Es sei etwas an seinen Zähnen gemacht worden, sagte der Sprecher. Der Graf selbst hatte nach seinem Sturz gesagt, dass er wohl "ein paar kleine Stückchen Zähne" in Leipzig habe liegen lassen. "Ich muss wohl einen Schutzengel gehabt
haben, denn dieser Sturz hätte weitaus schlimmer ausgehen können", sagte der Sänger dem Nachrichtenportal bild.de. "Ich habe zum Glück keine bleibenden Schäden davongetragen."

Gleichgewicht verloren

Der Unheilig-Frontmann war am Donnerstagabend ungefähr eine Viertelstunde nach Beginn des Konzerts von der Bühne im Haus Auensee gefallen. Er hatte das Gleichgewicht verloren und war vornüber nach unten gestürzt.

Danach war das Konzert fünf Minuten lang unterbrochen, bevor sich der Musiker mit den Worten: "Alter Schwede, ey" vor den Fans zurückmeldete. "Es tut mir sehr leid für diesen Schreck, aber gemeinsam schaffen wir das." Das restliche Programm spielten Unheilig souverän zu Ende.

Unheilig haben sich nach rund zehn Jahren Pause zurückgemeldet. Die Band ist auf "Wieder zurück"-Tour und will am 13. März 2026 das neue Album "Liebe Glaube Monster" veröffentlichen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06:00 Uhr
4 min.
Vodafone warnt vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit
Besser nicht drangehen: Vodafone warnt bei einem Anruf vor einer möglichen Betrugsmasche, hier ein gestelltes Bild mit einer fiktiven Telefonnummer, die Vodafone nur zwischenzeitlich zu technischen Testzwecken geschaltet hatte.
Es klingelt, die ausländische Nummer auf dem Handy ist unbekannt - gehen Sie dann dran? Wenn ja, könnte jemand Unseriöses am anderen Ende der Leitung sein. Ein Mobilfunkanbieter mahnt zur Vorsicht.
13.11.2025
2 min.
Keine Schokolade und Gutscheine mehr: Darum streicht Ikea den Adventskalender in Deutschland
Ikea-Kunden, die sich auf den diesjährigen Kalender gefreut haben, dürften lange Gesichter machen.
Insgesamt 24 Türchen mit Schokolade und Einkaufsgutscheinen für die Kunden: Der Adventskalender war für Fans des schwedischen Möbelhauses jedes Jahr gesetzt. Doch 2025 ist das anders.
Patrick Hyslop
22:18 Uhr
3 min.
"Ich habe Euch vermisst" - Unheilig-Comeback mit Schreck
Unheilig sind zurück auf der Bühne.
Nach fast zehn Jahren Pause sind die Düster-Musiker von Unheilig zurück auf der Bühne. Es wird ein Comeback mit Schreckmoment.
06:06 Uhr
4 min.
Bischof lernt von Kane - Karls "Topform" bei U21-Debüt
Lennart Karl trifft bei Debüt - singen will er offenbar nicht.
Dieses Bayern-Duo in der U21 macht Spaß. Lennart Karl und Tom Bischof sorgen gegen Malta für ein Torfest. Der eine lernt für Englisch, der andere von Kane.
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
28.08.2025
4 min.
Unheilig-Comeback bei der „Goldenen Henne“ in Sachsen: Der Graf verrät ein Geheimnis
Zieht sein Comeback auf großer Bühne um rund zwei Monate vor: „Der Graf“, Sänger der Band Unheilig, tritt schon am 12. September in Leipzig auf.
Eigentlich hatte der Graf sein Bühnen-Comeback mit Unheilig erst im November in Sachsen feiern wollen. Doch jetzt hat er seinen ersten Live-Auftritt vorgezogen – und plaudert aus dem Nähkästchen.
Jürgen Becker
Mehr Artikel