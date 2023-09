Der große Preisvergleich der "Freien Presse": So können Sie ganz leicht Hunderte Euro Stromkosten sparen

Die meisten Stadtwerke in Südwestsachsen liegen mit ihren Tarifen über dem bundesweiten Durchschnitt. Es gibt aber wieder günstigere Alternativen zur Grundversorgung.

Strom und Gas bleiben in der Grundversorgung in Südwestsachsen teuer - obwohl die Preise an der Börse und im Großhandel seit Jahresbeginn deutlich gesunken sind. Von den 16 Stadtwerken in der Region haben seit Jahresbeginn nur fünf den Arbeitspreis beim Strom gesenkt. Beim Gas haben dies von insgesamt 17 Grundversorgern nur vier getan, wie...