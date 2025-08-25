Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Während Berlin und Brandenburg wachsen, bremsen Rückgänge im öffentlichen Bau in Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Während Berlin und Brandenburg wachsen, bremsen Rückgänge im öffentlichen Bau in Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Während Berlin und Brandenburg wachsen, bremsen Rückgänge im öffentlichen Bau in Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Während Berlin und Brandenburg wachsen, bremsen Rückgänge im öffentlichen Bau in Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Der Osten zeigt starke Unterschiede in der Baukonjunktur
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von Bau-Boom bis Stagnation: Die Bauwirtschaft im Osten zeigt 2025 ein geteiltes Bild - mit deutlichen Unterschieden zwischen den Bundesländern.

Potsdam/Berlin/Dresden/Magdeburg.

Die Baukonjunktur in Brandenburg, Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt hat sich im ersten Halbjahr 2025 sehr unterschiedlich entwickelt. Während Brandenburg und Berlin deutliche Zuwächse bei Aufträgen und Umsätzen verzeichneten, fiel die Bilanz in Sachsen und Sachsen-Anhalt gemischt aus. Das geht aus veröffentlichten Zahlen des Bauindustrieverbandes Ost hervor.

"Am Ende des ersten Halbjahres 2025 verzeichneten die Bauunternehmen insgesamt eine bessere Nachfrageentwicklung als 2024, was sich schon im ersten Quartal abzeichnete, im zweiten Quartal in abgeschwächter Form anhielt, aber nicht mehr alle Segmente umfasste", sagte Hauptgeschäftsführer Robert Momberg.

Brandenburg: Wirtschaftsbau wächst besonders stark

In Brandenburg stieg der Auftragseingang auf 2,4 Milliarden Euro - ein Plus von nominal 70,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Preisbereinigt lag der Zuwachs bei 65,9 Prozent. Besonders stark wuchs der Wirtschaftsbau, dessen Bestellvolumen sich mehr als verdoppelte. Auch der Umsatz legte leicht zu: Die Erlöse kletterten auf knapp 1,7 Milliarden Euro, nominal ein Plus von 2,7 Prozent.

Berlin: Wohnungsbau boomt

Auch in Berlin verbuchte das Bauhauptgewerbe kräftige Zuwächse. Der Auftragseingang stieg um mehr als ein Viertel auf knapp 1,8 Milliarden Euro. Vor allem der Wohnungsbau mit einem Plus von 53,2 Prozent und der öffentliche Bau trieben die Nachfrage an. Der Umsatz erhöhte sich nominal um 4,2 Prozent auf rund zwei Milliarden Euro. Preisbereinigt blieb er fast stabil.

Sachsen: Rückgänge im Wohnungsbau

In Sachsen zeigte sich ein anderes Bild: Zwar stieg das Auftragsvolumen auf 3,3 Milliarden Euro, ein Zuwachs von nominal 5,3 Prozent. Doch die Nachfrage kam ausschließlich aus dem Wirtschaftsbau, während im öffentlichen Bau und im Wohnungsbau Rückgänge verzeichnet wurden. Die Umsätze lagen bei 2,9 Milliarden Euro und damit preisbereinigt 1,5 Prozent unter dem Vorjahr.

Sachsen-Anhalt: Öffentlicher Bau bremst Entwicklung

Sachsen-Anhalt meldete im ersten Halbjahr einen leichten Rückgang bei den Bestellungen. Mit knapp 1,4 Milliarden Euro lag das Auftragsvolumen nominal um 0,6 Prozent niedriger als 2024. Besonders stark schrumpfte die Nachfrage im öffentlichen Bau. Positiv entwickelten sich dagegen Wohnungs- und Wirtschaftsbau. Die Umsätze wuchsen insgesamt um 4,5 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro und konnten preisbereinigt leicht zulegen.

Der Verband vertritt rund 260 Bauunternehmen mit 20.000 Beschäftigten in Berlin, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13.08.2025
2 min.
Zusätzliches Geld für sozialen Wohnungsbau absehbar
Sachsen kann von zusätzlichen Bundesgeldern für den sozialen Wohnungsbau profitieren.(Symbolbild)
Der Bund will den Ländern in den kommenden Jahren mehr Geld für sozialen Wohnungsbau bereitstellen. Die Linken fordern Sachsen auf, alle Bundesmittel durch eine Kofinanzierung abzusichern.
13.08.2025
2 min.
Immer mehr Renten werden besteuert
In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden immer mehr Renten besteuert. (Archivbild)
In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen müssen Ruheständler mehr Abgaben leisten als noch vor einigen Jahren. Das BSW sieht diese Entwicklung kritisch.
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
13:28 Uhr
2 min.
Haus bauen im Erzgebirge: Wolkenstein lädt zu Info-Veranstaltung im Baugebiet Hüttenbach
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing ist am Freitag mit vor Ort.
Noch sind viele Flächen frei, doch erste Grundstücke sind verkauft. Am Freitag erhalten Bauinteressierte Details zu Grundstücken, Hausbau und Infrastruktur.
Mike Baldauf
13:30 Uhr
2 min.
Langenbernsdorfer Reiterhof nimmt den Breitensport in den Fokus
Nachdem Henry Stude am vergangenen Wochenende beim Turnier in Lengenfeld selbst aktiv war, hat er an diesem Wochenende auf dem eigenen Reiterhof den Hut auf für zwei Tage volles Programm.
Ein Turnier für Reiter ohne eigenes Pferd und ungewohnte Wettbewerbe bietet das Wochenende auf der Anlage der Familie Stude. Wann es dort was zu sehen gibt.
Reiner Thümmler
Mehr Artikel