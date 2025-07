„Der Schock sitzt tief“: Feuerwehr muss in Sachsen eigene Wache löschen

Am Dienstagnachmittag hatten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Glesien noch geholfen, ein Feuer auf einem Feld am Autobahnkreuz Schkeuditz zu löschen. Nachts stand dann ihr eigenes Feuerwehrhaus in Flammen.

Schkeuditz. Dieser Einsatz kam wahrscheinlich selbst für altgediente Feuerwehrleute überraschend: Gegen 0:20 Uhr wurden sie in der Nacht zu Mittwoch alarmiert. Anwohner hatten den Notruf gewählt, weil dichter Rauch aus einem Gebäude in Schkeuditz stieg. Dutzende Kameraden machten sich daraufhin auf den Weg - zu einer ihrer eignen Wachen im Ortsteil Glesien, die in Brand geraten war.

Löschen nur unter Atemschutz möglich

Als die Kameraden eintrafen, stand das Gerätehaus in Flammen. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten sie unter Atemschutz vorgehen. Den Brand konnten sie so schnell löschen. Über eine Drehleiter konnten sie zudem ein Übergreifen des Feuers auf das Dach verhindern.

Der Einsatzort: Die Freiwillige Feuerwehr Glesien in Schkeuditz an der Lindenstraße. Bild: graf: EHL Media/Erik-Holm Langhof Der Einsatzort: Die Freiwillige Feuerwehr Glesien in Schkeuditz an der Lindenstraße. Bild: graf: EHL Media/Erik-Holm Langhof

Zwei Löschfahrzeuge noch nach draußen gefahren

Die zwei Löschfahrzeuge konnten die Feuerwehrleute durch ihr schnelles Eingreifen retten: Sie konnten sie trotz des Brandes und der starken Rauchentwicklung nach draußen fahren. Allerdings sind die beiden Fahrzeuge nun mit einer dicken Schicht Ruß bedeckt. Wie stark sie beschädigt sind, ist noch unklar.

Diese beiden Löschfahrzeuge konnten die Kameraden gerade noch rechtzeitig bergen. Bild: graf: EHL Media/Erik-Holm Langhof Diese beiden Löschfahrzeuge konnten die Kameraden gerade noch rechtzeitig bergen. Bild: graf: EHL Media/Erik-Holm Langhof

Feuerwehr: Der Schock sitzt tief

Verletzt wurde durch den Brand in der Feuerwache ersten Angaben zufolge niemand. „Dennoch sitzt der Schock tief“, schreibt die Wehr auf ihrer Facebook-Seite. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Vermutet wird ein technischer Defekt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Brandursachenermittler werden am Mittwoch vor Ort sein. (juerg)