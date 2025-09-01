Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der September startet mit spätsommerlichem Wetter. (Archivbild) Bild: Frank Hammerschmidt/dpa
Der September startet mit spätsommerlichem Wetter. (Archivbild) Bild: Frank Hammerschmidt/dpa
Sachsen
Der September startet mit spätsommerlichem Wetter
Die Nächte bleiben kühl aber tagsüber scheint die Sonne noch kräftig. Die Böden können sich am Dienstag über etwas Niederschlag freuen. Dann gibt es wieder sommerliche Tage.

Leipzig.

Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen können sich auf eine sommerliche erste Septemberwoche freuen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gibt es zu Wochenbeginn im Osten und Südosten nochmals sonniges und warmes Wetter. Die Temperaturen steigen am Montag örtlich auf bis zu 28 Grad.

In der Nacht zu Dienstag wird in einem Korridor vom Harz bis zum Thüringer Wald Regen erwartet. "Darüber werden sich aber vor allem die Böden freuen", sagte Meteorologin Cathleen Hickmann. Der Dienstag wird etwas verregnet und mit maximal 23 Grad kühler. Von Mittwoch an rechnen die Experten aber wieder mit viel Sonne. (dpa)

Mehr Artikel