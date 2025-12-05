Der Stoff, aus dem Träume sind: Weshalb Wasserstoff zuerst durchs Erzgebirge strömt

Für Deutschlands Wasserstoff-Wirtschaft fällt bald der Startschuss – einen Steinwurf von Sachsen entfernt. Vorn dabei: Ein Leipziger Netzbetreiber, der noch Erdgas durchs Erzgebirge leitet.

Es ist ein undurchschaubares Gewirr aus Leitungen und Rohren, die sich um dicke Gehäuse und mächtige Motoren herumschlängeln. Manche sind finger-, andere armdick. Manche Röhren wirken, als könnte sich ein Mensch hindurchzwängen. Darin drehen sich die Turbinen, die das Erdgas so verdichten, damit es auf seinem weiten Weg nicht an Druck und...