Technisch ist das kein Problem: Ontras-Sprecher Sebastian Luther an der Erdgas-Verdichterstation in Sayda im Erzgebirge. Bild: Frank Hommel
Gunnar Schmidt, als Ontras-Geschäftsführer zuständig für Betrieb und Sicherheit. Bild: Frank Hommel
Das geplante Wasserstoff-Kernnetz für Deutschland. Bild: Tilo Steiner
Vorerst bleibt es dort beim Erdgas: Die Armaturen einer Gas-Turbine in Sayda. Bild: Frank Hommel
Sachsen
Der Stoff, aus dem Träume sind: Weshalb Wasserstoff zuerst durchs Erzgebirge strömt
Von Frank Hommel
Für Deutschlands Wasserstoff-Wirtschaft fällt bald der Startschuss – einen Steinwurf von Sachsen entfernt. Vorn dabei: Ein Leipziger Netzbetreiber, der noch Erdgas durchs Erzgebirge leitet.

Es ist ein undurchschaubares Gewirr aus Leitungen und Rohren, die sich um dicke Gehäuse und mächtige Motoren herumschlängeln. Manche sind finger-, andere armdick. Manche Röhren wirken, als könnte sich ein Mensch hindurchzwängen. Darin drehen sich die Turbinen, die das Erdgas so verdichten, damit es auf seinem weiten Weg nicht an Druck und...
07.11.2025
Verdichterstation Sayda: Ein halbes Jahrhundert Knotenpunkt im Erdgasnetz
Die Verdichterstation Sayda ist ein wichtiges Element des 7700 Kilometer langen Erdgasnetzes der Leipziger Ontras Gastransport GmbH. Die Anlage besteht seit 50 Jahren.
Die Anlage an der Straße nach Neuhausen hat auch der Stadt Sayda mächtig Auftrieb gegeben. Der Bürgermeister hat eine persönliche Beziehung zu dem Areal.
04.12.2025
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Das Gerät am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. Im ersten Halbjahr seines Bestehens wurde eine beachtliche Summe eingenommen.
02.09.2025
Chemnitzer Wasserstoffzentrum steht in den Startlöchern – positives Signal für die Energiewende
Das Bauschild für das Chemnitzer Wasserstoffzentrum.
Der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft ist ein zentrales Element für das Gelingen der Energiewende, der auch in Sachsen langsam in Gang kommt. Doch es gibt auch Rückschläge.
19:36 Uhr
Streaming erobert Hollywood – Netflix übernimmt Warner Bros.
Netflix erobert Hollywood.
Ein Chef von Warner Bros. verspottete einst Netflix als "albanische Armee", die nicht die Welt erobern könne. Jetzt will der Streaming-Dienst das Hollywood-Studio übernehmen. Es gibt auch Gegenwind.
19:32 Uhr
Schüler gegen Wehrpflicht - Tausende Teilnehmer bei Streik
In Dresden begann der Protest um 10.00 Uhr.
Bundesweit setzen junge Menschen mit den Demonstrationen ein Zeichen gegen die Wehrpflicht. In Sachsen beteiligen sich Tausende an den Aktionen.
08:03 Uhr
Nach Schnee, Eis und milden Temperaturen in Sachsen: Kommt nächste Woche der Winter zurück?
Hier und da Schnee und Glatteis gab es in Sachsen bereits in den vergangenen Tagen - steht das nun wieder bevor?
Vor wenigen Tagen hatten wir noch Glätteunfälle in Südwestsachsen, nun wird es milder. Bleibt das so? Was kommende Woche auf den Freistaat zukommt.
