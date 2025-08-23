Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Leipzigs Trainer Ole Werner sah zum Bundesliga-Auftakt eine desaströse Leistung seiner Mannschaft.
Leipzigs Trainer Ole Werner sah zum Bundesliga-Auftakt eine desaströse Leistung seiner Mannschaft. Bild: Sven Hoppe/dpa
Leipzigs Trainer Ole Werner sah zum Bundesliga-Auftakt eine desaströse Leistung seiner Mannschaft.
Leipzigs Trainer Ole Werner sah zum Bundesliga-Auftakt eine desaströse Leistung seiner Mannschaft. Bild: Sven Hoppe/dpa
Sachsen
"Desaströse Leistung": Werner nach RB-Debüt ernüchtert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seinen Einstand als Trainer von RB Leipzig hatte sich Ole Werner ganz anders vorgestellt. Nach der höchsten Bundesliga-Pleite der Sachsen findet der Coach klare Worte.

München.

Ole Werner hat nach seinem völlig missratenen Bundesliga-Einstand als Trainer von RB Leipzig eine schonungslose Aufarbeitung des 0:6-Debakels beim FC Bayern München angekündigt. "Das war eine desaströse Leistung. Wir haben uns im Lauf des Spiels ergeben - das darf uns nicht passieren. Es hilft nur, diese Dinge knallhart anzusprechen und aufzuarbeiten", sagte der sichtlich enttäuschte Fußball-Lehrer über die höchste Bundesliga-Niederlage der Sachsen

Dem im Sommer von Werder Bremen gekommenen RB-Trainer wurde gleich zum Saisonstart brutal vor Augen geführt, "dass wir noch einen Berg an Arbeit vor uns haben. Das wird einige Zeit benötigen." Trotz des Umbruchs im Kader dürfe sich die Mannschaft aber nicht so präsentieren wie in München. "Was nicht passieren darf ist, dass wir nach Rückschlägen so auseinanderfallen. Da müssen wir eine andere Energie aufbauen", monierte Werner und forderte: "Wir müssen es schaffen, eine andere Dynamik als Gruppe zu haben."

Auch David Raum redete Klartext. "Jeder muss sich fragen, ob dies das ist, was wir diese Saison spielen wollen. Das ist auch eine Mentalitätsfrage", sagte der Abwehrspieler und forderte: "So etwas darf uns auf keinen Fall nochmal passieren."

Was wird aus Xavi?

Fakt ist: In dieser Verfassung wird es für die Leipziger schwer, nach dem enttäuschenden siebten Platz in der Vorsaison und dem Verpassen eines internationalen Wettbewerbs wieder oben anzugreifen. "Sechs Stück ist eine ganz, ganz bittere Pille. Das muss man erst einmal beiseiteschieben", räumte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer ein. 

Hinzu kommt die Unruhe um Xavi Simons, der nach England zum Club-Weltmeister FC Chelsea wechseln will. "Jeder weiß um seine Ambitionen, er hat seinen Wechselwunsch bei uns auch hinterlegt", sagte Schäfer. Es habe in den vergangenen Wochen zwar den einen oder anderen Austausch, aber noch keine Einigung gegeben. "Wir blockieren keinen Spieler, aber die Parameter müssen stimmen", so Schäfer. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
24.08.2025
2 min.
Abschied von ihrer „Nummer 7“: Letzter Gruß für jungen Frankenberger Oliver Börner
Der LSV Sachsenburg hat sich auch am Sportplatz von Oliver Börner verabschiedet.
Zahlreiche Wegbegleiter haben sich von Oliver Börner verabschiedet, auch mit einem besonderen Trikot. Mit nur 35 Jahren hatte der Vater und frühere Vereinschef den Kampf gegen die Leukämie verloren.
Franziska Bernhardt-Muth
22.08.2025
2 min.
RB-Coach Werner fordert "klare Lösungen" bei Saisoneröffnung
Ole Werner muss sein Bundesliga-Debüt mit RB Leipzig ausgerechnet in München absolvieren.
Die Bayern haben in der Bundesliga noch nie ein Eröffnungsspiel verloren. Dennoch fordert Ole Werner von seinem neu formierten Team ein mutiges Auftreten und vor allem "klare Lösungen".
11:11 Uhr
4 min.
Diese Baustellen hat RB Leipzig bis zum Transferende noch
RB Leipzig Xavi Simons will nach wie vor zum FC Chelsea.
Das Ende des Transferfensters naht. Doch RB hat aber noch viel Baustellen offen. Eine zentrale Frage bleibt im Mittelfeld. Wer kann den Leipzigern Struktur geben?
Frank Kastner, dpa
12:46 Uhr
4 min.
Gericht stoppt Werbung für Apple Watch wegen Greenwashing
Sind Apples Armbandgeräte tatsächlich CO-2-neutral hergestellt?
Apple hat mehrere Smartwatches als erste "CO2-neutrale" Produkte angepriesen. Das ist irreführend, befindet ein deutsches Gericht und untersagt die Werbung mit dem angeblichen Klimaschutz.
Christian Ebner, dpa
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
12:46 Uhr
2 min.
Ungewöhnlich großer Lichtstreifen am Himmel - Rätsel gelöst
Was ist denn das? - Treibstofftropfen einer Rakete hinterlassen Lichtstreifen (Foto-Handout)
Was ist denn das? Ein auffälliger Streifen Licht ist am Himmel zu sehen und sorgt für Aufsehen und viele Spekulationen. Jetzt ist klar, was es damit auf sich hat.
Mehr Artikel