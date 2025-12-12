Designermode bei Lidl: Luxusmarke Strenesse will jetzt auch Sachsen erobern

Das ist überraschend: Lidl verkauft bald auch in den Filialen in Sachsen Klamotten der Luxusmarke Strenesse. Das steckt hinter dieser ungewöhnlichen Kooperation - und das sollten Modefans zu dieser Kollektion jetzt wissen.

Chemnitz, Neckarsulm. Bei Lidl kommt jetzt Mode der Edelmarke Strenesse in die Regale. Aktuell gibt es bereits einige Teile der Kollektion im Onlineshop des Discounters. Ab dem 15. Dezember werden die Produkte der Zweitlinie Strenesse Blue dann auch in allen sächsischen Filialen des Discounters verkauft.

Das umfasst die Kollektion

Zur Einführung von Strenesse Blue bietet Lidl Nicki-Hausanzüge und Strickpullover für Damen sowie Unterwäsche für Herren in den Filialen an, die ebenfalls online erhältlich sein werden. Darüber hinaus finden Kunden im Online-Shop Strickpullover für Herren sowie Schals und Mützen jeweils für Damen und Herren. Insgesamt sind es acht Produkte. „Lidl ist der erste und einzige deutsche Lebensmitteleinzelhändler, der diese Produkte verkauft“, erklärt eine Sprecherin des Discounters auf Anfrage der „Freien Presse“.

Das kosten Schals, Unterwäsche und Strickpullover von Strenesse Blue

Die Preise liegen zwischen 9,99 Euro (Strickmützen, Boxershorts) und 19,99 Euro (Strickpullover). Zu den Hintergründen für diese ungewöhnliche Kooperation mit einem Discounter erklärt eine Strenesse-Sprecherin auf Anfrage: „Wir haben uns mit Strenesse Blue dazu entschieden, bei Lidl zu verkaufen, um die Marke zu demokratisieren und die Menschen dort abzuholen, wo sie tatsächlich mehrmals wöchentlich einkaufen.“ Da Lidl als ein führender Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland und Europa für mehrfach ausgezeichnete Qualität stehe, sei dieses Unternehmen ein idealer Partner. „Wir wollen Qualität und ein Stück Luxus für jeden Menschen zugänglich machen. Die Ware wird stationär während des Aktionszeitraums und online in ausreichender Stückzahl verfügbar sein, damit wirklich jeder Zugang dazu hat“, so die Sprecherin.

Strenesse-Mode zum kleinen Preis: Auch diese Mütze für Herren und diesen Hausanzug für Damen gibt es jetzt bei Lidl. Bild: Lidl/Strenesse Blue Strenesse-Mode zum kleinen Preis: Auch diese Mütze für Herren und diesen Hausanzug für Damen gibt es jetzt bei Lidl. Bild: Lidl/Strenesse Blue

Darum ist die Kollektion bei Lidl so viel günstiger

Angst um das eigene Image hat die Luxusmarke nicht - obwohl sie mit ihrer Hauptlinie normalerweise in ganz anderen Preiskategorien unterwegs ist. So kostet zum Beispiel im Strenesse-Onlineshop ein Mantel der Hauptlinie aktuell 3500 Euro. Einen Blazer gibt es dort für 1250 Euro, ein Midikleid für 1200 und Shorts für 600 Euro. „In der Hauptkollektion arbeiten wir mit kleineren Stückzahlen und luxuriösen Materialien wie Kaschmir oder Seide“, erklärt die Strenesse-Sprecherin. „Wir verkaufen bei Strenesse Blue andere Produktkategorien als in der Hauptkollektion – etwa Basics wie Mützen, Schals, Socken oder Casual Wear.“ Diese würden in viel größeren Stückzahlen produziert. Das senke den Preis - „und genau diesen Vorteil werden wir direkt an die Kunden weitergeben“, so die Sprecherin.

Hauptlinie und Strenesse Blue sollen strikt getrennt bleiben

Die beiden Marken Strensse und Strenesse Blue will das Unternehmen weiter strikt voneinander trennen. So soll die Hauptmarke Strenesse weiterhin nur über Premium-Retailer und eigene Standorte vertrieben werden – darunter im Berliner KaDeWe und im neuen Strenesse-Store in Kitzbühel.

Strenesse plant schon die nächste Kooperation mit Lidl

Die bei Lidl verkauften Produkte sind Medienberichten zufolge zwar in Zusammenarbeit mit Lidl entwickelt worden. Sie soll es aber nicht exklusiv bei dem Discounter geben. Zudem soll die Kooperation mit Lidl fortgeführt werden. „Es steht fest, dass die nächste Kollektion in der ersten Jahreshälfte 2026 in die Lidl-Regale der über 3250 Filialen und in den Lidl-Onlineshop kommen wird“, erklärt eine Strenesse-Sprecherin dazu auf Anfrage der „Freien Presse“. Was das für eine Kollektion sein wird, dazu wollen Strenesse und Lidl aber noch nichts sagen. (juerg)