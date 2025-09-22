Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Kirschernte bewegt sich nach dem Einbruch im vergangenen Jahr wieder auf dem Niveau der Vorjahre. (Archivbild)
Die Kirschernte bewegt sich nach dem Einbruch im vergangenen Jahr wieder auf dem Niveau der Vorjahre. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Die Kirschernte bewegt sich nach dem Einbruch im vergangenen Jahr wieder auf dem Niveau der Vorjahre. (Archivbild)
Die Kirschernte bewegt sich nach dem Einbruch im vergangenen Jahr wieder auf dem Niveau der Vorjahre. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Deutlich bessere Kirschernte in Sachsen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein mildes Frühjahr hat den Obstbauern in Deutschland eine der besten Kirschenernten seit Jahren beschert. Auch in Sachsen durften sich die Bauern nach einem mageren Jahr wieder freuen.

Wiesbaden.

Das milde Frühjahr hat Deutschlands Obstbauern 2025 eine der besten Kirschenernten seit Jahren beschert - auch in Sachsen stiegen die Erträge im Vergleich zum Vorjahr deutlich. Wie das Statistische Bundesamt nach endgültigen Schätzungen mitteilt, wurden in diesem Jahr knapp 750 Tonnen Süßkirschen und über 1.800 Tonnen Sauerkirschen geerntet.

Frost hatte im vergangenen Jahr für eine äußerst magere Ernte gesorgt: 2024 wurden nur 60 Tonnen Süßkirschen und rund 135 Tonnen Sauerkirschen eingefahren. 2023 wurden 572 Tonnen Süßkirschen und 1.770 Tonnen Sauerkirschen geerntet, 2022 waren es rund 760 Tonnen Süßkirschen und 1.700 Tonnen Sauerkirschen.

Günstiges Wetter sorgt für überdurchschnittliche Ernte

Bundesweit wurden 47.100 Tonnen Kirschen geerntet. Davon entfielen 79 Prozent auf Süßkirschen und 21 Prozent auf Sauerkirschen. Anders als in Sachsen, wo mehr Sauerkirschen angebaut werden.  Verglichen mit dem zehnjährigen Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2024 fiel die Kirschenernte bundesweit damit um 4,2 Prozent höher aus. 

Gemessen an der deutlich unterdurchschnittlichen Ernte von 35.400 Tonnen Kirschen aus dem Vorjahr stieg die Menge sogar um gut ein Drittel (plus 33,1 Prozent). Grund für die reiche Ernte war die milde Witterung zur Blütezeit, etwa das Ausbleiben von Spätfrösten, Hagel oder starken Niederschlägen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
22.09.2025
2 min.
Reiche Ernte: Ein Drittel mehr Kirschen als im Vorjahr
Angebaut werden in Deutschland vor allem Süßkirschen. (Archivbild)
Ein mildes Frühjahr hat den Obstbauern in Deutschland eine der besten Kirschenernten seit Jahren beschert. Besonders Süßkirschen profitierten von den guten Bedingungen.
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
24.09.2025
2 min.
Spitzenernte bei Kartoffeln - Niedrige Preise
Bei Kartoffeln wird die größte Ernte seit 25 Jahren erwartet. (Archivbild)
Für Kartoffeln aus Deutschland ist es ein gutes Jahr: Die Landwirte können mehr von den Äckern holen. Das kommt auch bei den Supermarktkunden an.
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
Mehr Artikel