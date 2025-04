Deutlich mehr FSME-Fälle in Sachsen - Impfquote zu gering

Sie sind klein, bissig und wollen Blut. Aber Zecken können auch gefährliche Erreger übertragen. Der Großteil Sachsens gilt für einen von ihnen als Risikogebiet - aber es gibt einen Schutz.

Dresden.

In der vergangenen Zeckensaison wurden 63 Fälle von Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) in Sachsen registriert und damit fast doppelt so viele wie 2023. Das Sozialministerium spricht von einem "deutlichen Anstieg" im Vergleich zu Vorjahren. Insgesamt 60 Erkrankte infizierten sich im Freistaat Sachsen, zwei in Österreich und ein Mensch anderswo in Deutschland. Während 36 Betroffene unter grippalen Krankheitszeichen und Kopfschmerzen litten, hatten 27 Menschen neurologische Symptome - also Entzündungen im Gehirn.