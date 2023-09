Deutlicher Anstieg der Verkehrstoten im ersten Halbjahr

Kamenz.

Im ersten Halbjahr sind 93 Menschen auf Sachsens Straßen ums Leben gekommen. Das sind 44 Menschen oder 89,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt am Montag in Kamenz mitteilte. Fast die Hälfte (44 Prozent) der Opfer war älter als 65 Jahre. Nicht angepasste Geschwindigkeit war demnach die Ursache für die folgenschwersten Unfälle. So verunglückten aus diesem Grund 33 Personen tödlich und 406 wurden schwer verletzt.