„Deutlicher Zuschlag ab 1. September“: Wofür Kultusminister Clemens Sachsens Lehrkräften mehr Geld verspricht

Dresden. Conrad Clemens (CDU) spricht im Interview kurz nach Schuljahresbeginn über die Wirksamkeit des Maßnahmenpakets gegen den Ausfall sowie über Handygipfel, Verfassungsviertelstunde und Arbeitszeitkonten.

Freie Presse: Herr Clemens, gut jede elfte Unterrichtsstunde ist im vergangenen Schuljahr ausgefallen – und dabei sind die fachfremden Vertretungsstunden noch gar nicht mitgerechnet. Reicht da die von Ihnen angepeilte Halbierung des Ausfalls überhaupt aus?