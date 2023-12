Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds ruft Jahresthema aus

Prag.

Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds hat für 2024 ein neues Jahresthema ausgerufen. Es lautet "Grenzen des Fortschritts?" und will zu einer gemeinsamen Diskussion über die Auswirkungen technischer Neuerungen auf das Leben anregen. Das teilte eine Sprecherin am Dienstag in Prag mit. Gefördert werden grenzüberschreitende Projekte, die sich etwa mit den Vor- und Nachteilen künstlicher Intelligenz oder der fortschreitenden Digitalisierung in Gesellschaft und Wirtschaft auseinandersetzen.