Deutsche Bahn bereitet Notfahrplan für Lokführerstreik vor

Leipzig.

Die Deutsche Bahn stellt sich mit einem Notfahrplan auf den angekündigten Sechs-Tage-Streik der Lokführer ein. Die Vorbereitungen seien in vollem Gange, sagte eine Bahnsprecherin am Montag in Leipzig. Die Züge, die ab Mittwoch im Nah- und Fernverkehr in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen fahren werden, würden derzeit in die Fahrpläne eingepflegt. Fahrgäste sollten sich im Internet oder in der App informieren, welche Verbindungen möglich sind.