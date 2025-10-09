Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Trotz der Ausfälle in Vorfreude auf die Spiele: Trainer Antonio Di Salvo (l) und Torhüter Dennis Seimen.
Trotz der Ausfälle in Vorfreude auf die Spiele: Trainer Antonio Di Salvo (l) und Torhüter Dennis Seimen. Bild: Jan Woitas/dpa
Nnamdi Collins fehlt krank.
Nnamdi Collins fehlt krank. Bild: Robert Nemeti/dpa
Nach starker Leistung gegen Lettland diesmal nicht dabei: Brajan Gruda (r).
Nach starker Leistung gegen Lettland diesmal nicht dabei: Brajan Gruda (r). Bild: Jens Büttner/dpa
U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo nominierte Spieler nach.
U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo nominierte Spieler nach. Bild: Jan Woitas/dpa
Trotz der Ausfälle in Vorfreude auf die Spiele: Trainer Antonio Di Salvo (l) und Torhüter Dennis Seimen.
Trotz der Ausfälle in Vorfreude auf die Spiele: Trainer Antonio Di Salvo (l) und Torhüter Dennis Seimen. Bild: Jan Woitas/dpa
Nnamdi Collins fehlt krank.
Nnamdi Collins fehlt krank. Bild: Robert Nemeti/dpa
Nach starker Leistung gegen Lettland diesmal nicht dabei: Brajan Gruda (r).
Nach starker Leistung gegen Lettland diesmal nicht dabei: Brajan Gruda (r). Bild: Jens Büttner/dpa
U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo nominierte Spieler nach.
U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo nominierte Spieler nach. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Deutsche U21 ohne Collins und Gruda gegen Griechenland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die deutsche U21 muss die nächsten Ausfälle wegstecken. Zwei Leistungsträger fehlen gegen Griechenland. Für einen Neuling gibt es eine Einsatzgarantie.

Jena.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss in der Qualifikation zur Fußball-EM auf ihre Leistungsträger Brajan Gruda und Nnamdi Collins verzichten. Gruda fehlt am Freitag (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) in Jena gegen Griechenland und vier Tage später in Nordirland wegen Knieproblemen, mit denen er aus der Premier League vom vergangenen Spiel mit Brighton & Hove Albion angereist war. Der kürzlich zum A-Nationalspieler beförderte Collins blieb wegen eines Infekts bislang zu Hause.

Einsatzgarantie für Bayern-Jungstar Bischof

U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo hofft, dass Außenverteidiger Collins noch für das Spiel am Dienstag (18.30 Uhr/ProSieben Maxx) in Belfast fit wird. Wegen der Ausfälle nominierte der Coach den Nürnberger Tim Drexler und den Dresdner Julian Pauli nach. Beide sind - wie unter anderem auch Tom Bischof vom FC Bayern - noch ohne U21-Einsatz. Dieser bekam von Di Salvo eine Einsatzgarantie. "Er ist ein Spieler, von dem ich mir sehr viel erhoffe und ich glaube, dass er unserem Spiel eine Struktur geben kann, die uns hilft", sagte Di Salvo.

Wer das Team als neuer Kapitän anführen wird, ließ der Trainer offen. Aljoscha Kemlein von 1. FC Union Berlin und Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart, die bei den Länderspielen im September in der Startelf die Kapitänsbinde getragen hatten, fehlen diesmal verletzt.

Deutsches Team Favorit in Qualifikation

Die Auswahl von Di Salvo war im September mit einem 5:0 gegen Lettland erfolgreich in die Qualifikation gestartet. Die nächste U21-Europameisterschaft findet 2027 in Albanien und Serbien statt. In ihrer Qualifikationsgruppe trifft die deutsche Mannschaft als Favorit zudem noch auf Georgien und Malta.

Für die Endrunde qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite. Die acht verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Playoffs, um die letzten vier Endrundenteilnehmer zu ermitteln. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
06.10.2025
3 min.
Gattuso-Werben um U21-Star? Das sagt der DFB-Coach
Traf dreifach gegen Lettland: Nicolo Tresoldi.
Bei der deutschen U21 ist Champions-League-Stürmer Nicolò Tresoldi ein Erfolgsfaktor. Auf eine Nominierung von Julian Nagelsmann muss er noch warten. In seinem Geburtsland Italien wird er beobachtet.
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
02.10.2025
3 min.
Bayern-Shootingstar vor U21-Debüt - Zwei Rückkehrer
Tom Bischof kann sich auf sein U21-Debüt freuen. (Archivbild)
Die deutsche U21-Nationalmannschaft strebt in der EM-Qualifikation die nächsten Erfolge an. Nach langem Anlauf ist ein junger Profi des FC Bayern erstmals dabei.
Mehr Artikel