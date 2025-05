Deutscher Skiverband will Nordisch-WM 2031 ausrichten

2021 fanden in Deutschland bereits Nordische-Skiweltmeisterschaften statt. Ist es 2031 wieder so weit?

Der Deutsche Skiverband will die Weltmeisterschaften im Skispringen, Langlauf und in der Nordischen Kombination 2031 ausrichten. "Ja, wir werfen unseren Hut jetzt zwei Jahre früher in den Ring", sagte DSV-Vorstandsmitglied Stefan Schwarzbach der "Allgäuer Zeitung".