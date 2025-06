Deutschlandticket: Sachsen will mehr Beteiligung vom Bund

Sachsen will das Deutschlandticket weiter mittragen – aber nur, wenn der Bund mindestens die Hälfte zahlt. Die zuständige Ministerin würde sich auch über einen höheren Bundesanteil freuen.

Dresden.

Sachsen wünscht sich eine größere Beteiligung des Bundes an den Kosten für das Deutschlandticket. "Als Freistaat stehen wir zum Deutschlandticket und zur Mitfinanzierung durch die Länder", sagte Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (CDU) auf Anfrage. Sie würde es sehr begrüßen, wenn der Bund den notwendigen Ausgleich komplett übernimmt und Sachsen in der Lage wäre, die Mittel in den Ausbau des ÖPNV auch im ländlichen Raum zu stecken.