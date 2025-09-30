Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die DGB fordert mehr Tarifbindung im Osten (Archivbild)
Die DGB fordert mehr Tarifbindung im Osten (Archivbild) Bild: Thomas Banneyer/dpa
Die DGB fordert mehr Tarifbindung im Osten (Archivbild)
Die DGB fordert mehr Tarifbindung im Osten (Archivbild) Bild: Thomas Banneyer/dpa
Sachsen
DGB drängt auf mehr Tarifbindung für faire Löhne im Osten
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nur 41 Prozent der Beschäftigten in Sachsen arbeiten mit Tarifvertrag. Der DGB sieht darin ein Hindernis für faire Löhne und fordert mehr Engagement von Arbeitgebern und Politik.

Dresden.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Sachsen sieht in Tarifverträgen den Schlüssel für eine schnellere Angleichung der Löhne zwischen Ost- und Westdeutschland. "Mit Tarifvertrag gelingt die Einheit besser - das zeigen die Daten eindrucksvoll. Die Ost-West-Angleichung ist bei den tariflichen Löhnen mit 98,5 Prozent so gut wie geschafft", sagte die stellvertretende DGB-Landesvorsitzende Daniela Kolbe. 

In Sachsen arbeiten nach Angaben des Gewerkschaftsbundes nur 41 Prozent der Beschäftigten mit Tarifvertrag. "In Sachsen gehören Tarifverträge aber leider noch immer nicht zur Normalität, sondern müssen erkämpft werden", betonte Kolbe.

Die Lohnlücke zwischen Ost- und Westdeutschland liegt nach einer aktuellen Analyse des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) bei rund 17 Prozent. Kolbe forderte die Arbeitgeber in Sachsen auf, umzudenken: "Wer immer nur jammert und denkt, Fachkräfte für einen Appel und ein Ei zu bekommen, ist auf dem Holzweg." Wer dauerhaft auf niedrige Löhne setzt, riskiert aus Sicht des DGB, dass Fachkräfte das Bundesland verlassen. Die Beschäftigten orientierten sich dorthin, wo bessere Arbeitsbedingungen und höhere Einkommen geboten würden.

Um die Tarifbindung zu stärken, müsse auch die Politik handeln, so Kolbe: "Wer die Lohnmauer zwischen Ost und West ernsthaft einreißen will, der muss für mehr Tarifverträge in die Offensive gehen." Dazu gehöre, öffentliche Gelder nur noch an Unternehmen mit Tarifvertrag zu vergeben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
30.09.2025
2 min.
Wie viel mehr verdienen Beschäftigte in Westdeutschland?
Die deutsche Wiedervereinigung wurde am 3. Oktober 1990 vollendet. Auch dreieinhalb Jahrzehnte später sind die Einkommen in den alten Bundesländern jedoch immer noch höher. (Symbolbild)
Die Lohnlücke zwischen Ost und West ist in den vergangenen Jahren laut einer Auswertung etwas kleiner geworden. Forscher erklären warum.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
12.09.2025
3 min.
DGB: 123 Milliarden Schaden durch "Tarifflucht"
Demonstration für einen Tarifvertrag, hier bei einem Dönerspieß-Hersteller (Archivbild).
Tarifverträge bringen in der Regel mehr Geld und Schutz für Beschäftigte und generell mehr Planungssicherheit. Wie würde es sich auswirken, wenn alle Tarifverträge hätten?
Mehr Artikel