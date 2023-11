DGB fordert mehr Beschäftigung von Menschen mit Behinderung

Dresden.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat beklagt, dass in Sachsen unter den Beschäftigten zu wenige Menschen mit Schwerbehinderung sind. "Die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen liegt in Sachsen mit 4,1 Prozent deutlich unter der gesetzlich vorgeschriebenen Quote von 5 Prozent", kritisierte der Vorsitzende des DGB Sachsen, Markus Schlimbach, am Donnerstag.