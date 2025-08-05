Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auszubildende in Sachsen bewerten die digitale Ausstattung ihrer Berufsschulen als schlecht. (Symbolbild)
Auszubildende in Sachsen bewerten die digitale Ausstattung ihrer Berufsschulen als schlecht. (Symbolbild) Bild: Heiko Rebsch/dpa
Sachsen
DGB-Report: Azubis unzufrieden mit digitaler Ausstattung
Die Digitalisierung ist auch in der Berufsausbildung ein großes Thema. Azubis sehen dabei einer Befragung zufolge Mängel in den Betrieben und Berufsschulen.

Dresden.

Azubis in Sachsen sind laut einem Report der DGB-Jugend häufig unzufrieden mit den digitalen Inhalten der Ausbildung. In einer Befragung habe mehr als die Hälfte der Auszubildenden angegeben, sich im Betrieb nicht gut auf die Herausforderungen der Digitalisierung in ihrem künftigen Beruf vorbereitet zu sehen, teilte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) mit.

Auch die digitale Ausstattung in den Berufsschulen werde oft als unzureichend bewertet. Ungefähr 40 Prozent der Befragten habe sie als nur ausreichend oder sogar mangelhaft eingestuft. Ein knappes Drittel bewerteten die Ausstattung als gut oder sehr gut. Zugleich bekomme nur jeder fünfte Azubi alle benötigten technischen Geräte vom Betrieb gestellt. Viele junge Menschen seien gezwungen, Laptops und andere Hilfsmittel aus eigener Tasche zu zahlen.

Die DGB-Jugend Sachsen gibt seit 2009 einen Ausbildungsreport heraus. Das Thema Digitalisierung sei in einer Schwerpunktauswertung behandelt worden. Dafür seien 669 Auszubildende in Sachsen befragt worden. (dpa)

