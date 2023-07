DGB Sachsen fordert mehr Tempo bei Bahnprojekten

Dresden.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Sachsen hat mehr Tempo bei den Schienenverkehrsprojekten im Kontext des Strukturwandels in Kohlegebieten gefordert. Für die Entwicklung der Lausitz seien besonders der zügige Ausbau der Strecke Berlin- Weißwasser-Görlitz sowie die Strecke Dresden-Görlitz bis zur Grenze nach Polen unerlässlich, erklärte DGB-Vize Daniela Kolbe am Dienstag in Dresden. Im Mitteldeutschen Revier stehe der Ausbau des S-Bahn-Netzes ganz oben auf der Prioritätenliste.