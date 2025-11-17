DHfK-Handballer spielen Viertelfinale gegen Lemgo in Dresden

Die heimische Arena ist am 17. Dezember belegt. Deshalb ziehen Leipzigs Handballer in die Landeshauptstadt um.

Leipzig. Die Handballer des SC DHfK Leipzig ziehen für das Viertelfinale im DHB-Pokal gegen TBV Lemgo-Lippe nach Dresden um. Da die heimische Quarterback Immobilien Arena am 17. Dezember mit einer anderen Veranstaltung belegt ist, wird die Begegnung um 19.00 Uhr in der BallsportArena der Landeshauptstadt ausgetragen.

Dass ausgerechnet Lemgo die letzte Hürde vor dem Final4 in Köln darstellt, freut die Handball-Fans aus Leipzig. Lemgo war der allererste große Gegner überhaupt, gegen den der SC DHfK nach seiner Neugründung 2007 antreten durfte. Am 19. September 2007 reiste der Gast mit dem heutigen Trainer Florian Kehrmann sowie mit den vier anderen frisch gebackenen Weltmeistern Michael Kraus, Carsten Lichtlein, Sebastian Preiß und Lars Kaufmann an und siegte mit 37:21. (dpa)