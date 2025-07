DHfK Leipzig holt Spanier Alonso als neuen Cheftrainer

Die Leipziger Handballer absolvieren die schwächste Spielzeit ihrer Bundesliga-Geschichte. Daher muss der Coach vorzeitig gehen. Jetzt übernimmt ein Spanier.

Berlin. Der SC DHfK Leipzig hat Raúl Alonso als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 46-jährige Spanier kommt vom nordmazedonischen Meister RK Eurofarm Pelister und unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2027, wie der Handball-Bundesligist mitteilte. Alonso tritt die Nachfolge von Runar Sigtryggsson an, von dem sich der Club nach der schwächsten Spielzeit im deutschen Oberhaus vorzeitig getrennt hatte.

Alonso kennt den deutschen Handball. Seine Trainerlaufbahn begann er 2008 bei den Rhein-Main Bienen in der Frauen-Bundesliga (bis 2009), ehe er von 2010 bis 2015 beim THW Kiel Assistenzcoach von Alfred Gislason war. Nach Stationen als Cheftrainer in Österreich und Belarus kehrte der Spanier 2021 in die Bundesliga zum HC Erlangen zuerst als Sportdirektor zurück, eher er von Januar 2022 bis Juni 2023 auch Cheftrainer des Clubs war. 2024 beendete er in Erlangen dann seine Tätigkeit als Sportdirektor.

"Dass wir so schnell jemanden finden und für den SC DHfK Leipzig begeistern konnten, der voll ins Anforderungsprofil passt, ist ein echter Glücksfall. Er bringt viel Erfahrung aus verschiedenen Top-Clubs mit. Seine Verpflichtung ist ein nächster wichtiger Schritt auf unserem harten Weg zurück in die Erfolgsspur", sagte Leipzigs Manager Karsten Günther. In der abgelaufenen Saison war Leipzig nur 13. geworden. (dpa)