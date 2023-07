DHL legt Vergleichsangebot nach Blockade am Flughafen vor

Leipzig.

Zwei Jahre nach einer Blockade am Flughafen Leipzig/Halle hat das Logistikunternehmen DHL den beteiligten Aktivisten in einem Zivilverfahren ein Vergleichsangebot gemacht. Die DHL halte nicht an der Schadenersatzforderung in Höhe von gut 84.000 Euro fest, sagte ein Sprecher des Landgerichts Leipzig am Mittwoch. Stattdessen sollen die Beklagten 80 Arbeitsstunden in einem Aufforstungs- oder Naturschutzbetrieb leisten oder ersatzweise 15 Euro pro Stunde zahlen.