Diäten im Landtag steigen um 4,3 Prozent

Die Bezüge der 119 Landtagsabgeordneten erhöhen sich - rückwirkend zum 1. April - um 4,3 Prozent. Die Landtagsverwaltung teilte am Donnerstag mit, dass die monatliche Grundentschädigung damit 6505,23 Euro brutto beträgt. Das sind exakt 268,19 Euro mehr als vorher. Per Gesetz steht den Volksvertretern eine Anpassung an die allgemeine...