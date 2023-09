Diakonie: Umdenken bei Kürzungen für Migrationsberatung

Radebeul. Die Diakonie Sachsen fordert ein Umdenken bei den geplanten Kürzungen für die Migrationsberatung. Für die verschiedenen Angebote der Migrationsberatung stünden mit dem Entwurf des Bundeshaushaltes 2024 Kürzungen von 30 bis 50 Prozent im Raum, sagte Dietrich Bauer, Vorstandsvorsitzender der Diakonie Sachsen. "Bereits jetzt entsprechen die Beratungskapazitäten nicht dem Bedarf. Die geplanten Kürzungen sind angesichts dessen absolut kontraproduktiv, kurzsichtig und werden die Gesellschaft teuer zu stehen kommen".

Er forderte den Ausbau des notwendigen Angebots. "Dies ist dringend erforderlich, um Integration vor Ort zu begleiten und Ratsuchenden ein schnelles Ankommen in Deutschland und damit ihre Integration in Schule, Ausbildung oder in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen", betonte Bauer. (dpa)