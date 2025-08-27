Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Diakonie Sachsen warnt vor einer Finanzierungslücke, sollte der Eigenanteil für Pflegeheimbewohner pauschal begrenzt werden. (Symbolbild)
Die Diakonie Sachsen warnt vor einer Finanzierungslücke, sollte der Eigenanteil für Pflegeheimbewohner pauschal begrenzt werden. (Symbolbild) Bild: Tom Weller/dpa
Die Diakonie Sachsen warnt vor einer Finanzierungslücke, sollte der Eigenanteil für Pflegeheimbewohner pauschal begrenzt werden. (Symbolbild)
Die Diakonie Sachsen warnt vor einer Finanzierungslücke, sollte der Eigenanteil für Pflegeheimbewohner pauschal begrenzt werden. (Symbolbild) Bild: Tom Weller/dpa
Sachsen
Diakonie will grundlegende Reform der Pflegefinanzierung
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine pauschale Deckelung der Pflegekosten löst aus Sicht des evangelischen Wohlfahrtsverbands die strukturellen Probleme nicht. Als Vorbild für die Neuregelung könnte die Teilkaskoversicherung dienen.

Dresden.

Statt einer pauschalen Deckelung der Pflegekosten für Heimbewohner setzt sich die Diakonie Sachsen für eine grundlegende Reform der Pflegefinanzierung ein. Diese solle Sicherheit für Bewohner stationärer Einrichtungen und für Menschen in der ambulanten Pflege schaffen, sagte Dietrich Bauer, Vorstandsvorsitzender der Diakonie Sachsen, laut einer Mitteilung.

Es brauche eine Pflegeversicherung, die nicht länger die Kostensteigerungen auf die Pflegebedürftigen abwälze, ergänzte Viola Andrä, Bereichsleiterin Altenhilfe. "Dazu gehört ein bundesweit einheitlicher, dynamisierter Eigenanteil und eine gesetzliche Begrenzung – vergleichbar mit einer Teilkaskoversicherung."

Warnung vor Finanzierungslücke durch Deckelung

Eine Deckelung der Pflegekosten für Heimbewohner, für die sich Sozialministerin Petra Köpping (SPD) ausgesprochen hatte, löse das strukturelle Problem nicht, so Bauer. 

Die Diakonie warnt zudem vor einer Finanzierungslücke, die durch die pauschale Begrenzung entstehen könnte. Es müsse geklärt sein, wie die Pflegeversicherung diese Mehrkosten tragen könne, sagte Andrä. "Die Kassen sind jetzt schon am Limit."

Köpping will Eigenanteil auf 1.000 Euro begrenzen

In Sachsen müssten Heimbewohner im ersten Jahr durchschnittlich 2.800 Euro pro Monat aufbringen. Die durchschnittliche Rente in Sachsen liegt aber nur bei etwas mehr als 1.400 Euro, hatte Köpping der "Sächsischen Zeitung" und der "Leipziger Volkszeitung" gesagt. "Das können die Pflegebedürftigen nicht leisten." Die Sozialministerin forderte, den Eigenanteil auf 1.000 Euro zu begrenzen.

Bund-Länder-Kommission soll Vorschläge vorlegen

Die Forderungen kamen vor dem Hintergrund einer Bund-Länder-Kommission, die bis zum Jahresende Vorschläge zur Zukunft der Pflegeversicherung in Deutschland vorlegen soll. Die Kommission wurde im Juli dieses Jahres eingesetzt. Der Bundesrechnungshof befürchtet ohne tiefgreifende Reformen bis 2029 eine Finanzierungslücke in Höhe von mehr als zwölf Milliarden Euro. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
28.08.2025
3 min.
Steigende Pflegeheimkosten: Hilft die Deckelung der Pflegeanteile?
Die Kosten für Pflegeheimbewohner steigen immer weiter an. Soll der Steuerzahler dafür aufkommen?
Die Kosten für Pflegeheimbewohner steigen und steigen. Sachsens Gesundheitsministerin hat eine Idee, wie die Belastung gebremst werden soll.
Norbert Wallet
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
26.08.2025
2 min.
Sozialministerin: Eigenanteil bei Pflegekosten deckeln
Sachsens Sozialministerin Petra Köpping will den Eigenanteil an den Pflegekosten auf 1.000 Euro begrenzen. (Archivbild)
Wer in Sachsen in ein Pflegeheim geht, muss monatlich im Schnitt 2.800 Euro im ersten Jahr zahlen. Die Renten liegen aber deutlich darunter.
Mehr Artikel