Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Dialektfestival "Gogelmosch" feiert die sächsische Mundart.
Das Dialektfestival "Gogelmosch" feiert die sächsische Mundart. Bild: Robert Michael/dpa
Zum ersten Mal gibt es ein sächsisches Dialektfestival.
Zum ersten Mal gibt es ein sächsisches Dialektfestival. Bild: Robert Michael/dpa
Der Kabarettist Tom Pauls ist Mitinitiator des ersten sächsischen Dialektfestivals.
Der Kabarettist Tom Pauls ist Mitinitiator des ersten sächsischen Dialektfestivals. Bild: Robert Michael/dpa
Das Dialektfestival "Gogelmosch" feiert die sächsische Mundart.
Das Dialektfestival "Gogelmosch" feiert die sächsische Mundart. Bild: Robert Michael/dpa
Zum ersten Mal gibt es ein sächsisches Dialektfestival.
Zum ersten Mal gibt es ein sächsisches Dialektfestival. Bild: Robert Michael/dpa
Der Kabarettist Tom Pauls ist Mitinitiator des ersten sächsischen Dialektfestivals.
Der Kabarettist Tom Pauls ist Mitinitiator des ersten sächsischen Dialektfestivals. Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Dialektfestival "Gogelmosch" feiert sächsische Mundart
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sächsisch auf großer Bühne: Kabarett, Comedy und Satire treffen auf Dialektstars – was das "Gogelmosch"-Festival mit Identität und Gemeinschaft bewirken will.

Dresden.

Die sächsische Mundart wird erstmals auf einem Dialektfestival gefeiert. Das "Gogelmosch" vereint prominente Mundart-Künstler und "Dialektfluencer", die sich auf der Bühne und im Netz für die Bewahrung der verschiedenen sächsischen Regiolekte starkmachen, wie die sächsische Staatskanzlei mitteilte. Auf die Gäste wartet vom 2. bis 5. Oktober in verschiedenen Spielstätten in Dresden und Pirna ein abwechslungsreiches Programm aus Kabarett, Comedy und Satire.

Dialekt sei Heimat und Tradition, teilte Ministerpräsident Michael Kretschmer mit. "Er schafft ein Gefühl von Gemeinschaft und Identität in dieser schnelllebigen Zeit. Dialekt verbindet, gibt Orientierung und ist ein starker gesellschaftlicher Anker", betonte der CDU-Politiker.

Der Dresdner Kabarettist und Festivalinitiator Tom Pauls erhofft sich durch das "Gogelmosch" ein noch stärkeres Bewusstsein für die eigene Mundart und deren Bedeutung für das Selbstverständnis der Sachsen. "Es geht auch darum, die Tradition weiterzuentwickeln, den Dialekt als Sprache der Heimat zu verstehen und Freude daran zu haben – über alle Generationen hinweg." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
11.09.2025
3 min.
"Erste Weichenstellungen" bei Verteilung des Sondervermögens
Der Präsident des Sächsischen Städte- und Gemeindetages Bert Wendsche: "Wir wollen, dass die Investitionen in die Infrastruktur überall sichtbar werden und das Programm in Sachsen zur Erfolgsgeschichte wird." (Archivbild)
4,8 Milliarden Euro bekommt der Freistaat aus dem Sondervermögen des Bundes. Wie viel Geld davon den Kommunen zusteht, ist noch unklar. Die ersten Weichen für eine Einigung sind gestellt.
14:00 Uhr
3 min.
Theaterfreunde unterwegs: Mit Dr. Klecker durch Schloss Weesenstein
Frau Dr. Christine Klecker wusste auch im Gerichtssaal von Schloss Weesenstein Kurzweiliges zu erzählen.
Ein Ausflug voller Wiedersehensfreude: Im Schloss Weesenstein traf der Theaterförderverein auf Dr. Christine Klecker, die mit Charme und Wissen durch Geschichte und Gemäuer führte
Elke Hussel
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
14:00 Uhr
2 min.
NOFV sperrt Spieler nach Platzsturm von Halle
Beim Spiel zwischen dem Halleschen FC und Chemie Leipzig kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. (Archivbild)
Der Nordostdeutsche Fußballverband hat nach den Vorfällen beim Spiel Halle gegen Chemie Leipzig zwei Spieler mit Sperren belegt. Chemie äußert harsche Kritik.
11.09.2025
1 min.
Kretschmer spricht im Landtag zu Investitionen in Kommunen
In einer Regierungsbefragung ergreift am Donnerstag Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) das Wort.
Ministerpräsident Kretschmer stellt im Landtag Pläne für Investitionen in Sachsen und die Kommunen vor. Es stehen auch Debatten zu Steuern, Wehrpflicht und zum Nationalpark Sächsische Schweiz an.
Mehr Artikel