Dichter Verkehr auf Autobahnen erwartet - Staugefahr steigt

Den Himmelfahrtstag werden viele Menschen für einen Kurztrip übers lange Wochenende nutzen. Auf hiesigen Autobahnen ist deswegen mit viel Verkehr zu rechnen. Auf diesen Abschnitten droht Stau.

Dresden. Autofahrer müssen sich vor dem Himmelfahrtstag auf dichten Verkehr auf Autobahnen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gefasst machen. Vor allem am Mittwochnachmittag werden voraussichtlich nicht nur viele Pendler unterwegs sein, informierte die Autobahn GmbH des Bundes. Viele Menschen werden den Feiertag und das darauffolgende Wochenende für Ausflüge und Kurzreisen nutzen. Vor allem an Baustellen auf den wichtigen Pendler- und Ferienrouten steige dann das Risiko von Staus.

In Mitteldeutschland betrifft das den Angaben nach vor allem die Autobahn 4 bei Erfurt, Weimar und Jena, an der Landesgrenze zwischen Thüringen und Sachsen sowie bei Dresden und in Ostsachsen bei Kodersdorf. Betroffen sind zudem die A9 zwischen Köselitz und Vockerode sowie Naumburg und Droyßig, aber auch die A72 bei Zwickau sowie im Vogtland zwischen Treuen und Reichenbach.

Bei Stau Rettungsgasse bilden

Die Autobahn GmbH rät Reisenden, sich vorab über Baustellen und Sperrungen sowie über die aktuelle Verkehrslage zu informieren. "Denken Sie daran, dass Sie bei Staus und stockendem Verkehr verpflichtet sind, eine Rettungsgasse zu bilden", hieß es weiter. Nur so könnten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst schnell ihren Einsatzort erreichen.

Die Autobahn GmbH appelliert an Reisende: Bei Staus und stockendem Verkehr auf den Autobahnen die Rettungsgasse freihalten. (Symbolbild) Bild: Rolf Vennenbernd/dpa Die Autobahn GmbH appelliert an Reisende: Bei Staus und stockendem Verkehr auf den Autobahnen die Rettungsgasse freihalten. (Symbolbild) Bild: Rolf Vennenbernd/dpa

Auch am kommenden Sonntag dürfte es auf den Autobahnen wieder deutlich voller werden. Zum Abschluss des langen Wochenendes werden viele Autofahrer dann wieder die Rückreise antreten. (dpa)