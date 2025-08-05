„Die Besucher lechzen nach neuen Attraktionen“: Hinter den Kulissen vom "Belantis" - Ostdeutschlands größtem Freizeitpark

Das „Belantis“ bei Leipzig ist der größte Freizeitpark Ostdeutschlands. Doch in den vergangenen Jahren hat sich dort wenig verändert. Über anstehende Neuerungen und Geschichten von vor Ort.

Silja Schmidt schaut in den Spiegel. Ein über zwei Meter großer Plüschmaulwurf im Ritterkostüm blickt freundlich zurück. Ohne dieses Kostüm ist sie bloß Silja, die Neue. Doch sobald sie den Reifrock trägt, der dem Maulwurf ein kleines Bäuchlein verleiht, in den braunen Fellanzug schlüpft und sich den circa vier Kilogramm schweren Kopf... Silja Schmidt schaut in den Spiegel. Ein über zwei Meter großer Plüschmaulwurf im Ritterkostüm blickt freundlich zurück. Ohne dieses Kostüm ist sie bloß Silja, die Neue. Doch sobald sie den Reifrock trägt, der dem Maulwurf ein kleines Bäuchlein verleiht, in den braunen Fellanzug schlüpft und sich den circa vier Kilogramm schweren Kopf...