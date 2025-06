Die Dreckschänke kehrt zurück: Ein Tscheche rettet das berühmteste Gasthaus im böhmischen Erzgebirge

Skiliftbetreiber Marek Plachý hat eine Lebensaufgabe: die Sanierung einer legendären Kneipe. Was er und ein neues Buch über das Lokal verraten, das Anton Günther unsterblich machte.

Die Wintersaison war lang in diesem Jahr. Noch am ersten Maiwochenende drehte sich der Skilift in Potůčky. Ein paar Tage später haben die letzten Snowboarder immer noch nicht genug. Die zwei Männer aus Sachsen steigen zu Fuß nach oben und rutschen auf ihren Brettern den Hang runter. Der festgewalzte Schnee aus Maschinen liegt wie angeklebt am...