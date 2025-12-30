MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Die irre Shoppingwelt im tschechischen Erzgebirgsdorf Potůčky: Billig kaufen, billig tanken, billig essen

Billig, billig, billig - das zählt auf dem Vietnamesenmarkt in Potůčky. Deutsche Weltkriegsfolklore inklusive.
Billig, billig, billig - das zählt auf dem Vietnamesenmarkt in Potůčky. Deutsche Weltkriegsfolklore inklusive. Bild: Mark Frost
Auch im Winter ist hier was los: Der Vietnamesenmarkt in Potůčky am 29. Dezember 2025.
Auch im Winter ist hier was los: Der Vietnamesenmarkt in Potůčky am 29. Dezember 2025. Bild: Mark Frost
In Deutschland für Laien verboten: Feuerwerk der Kategorie F3 in einem Laden in Potůčky, nur wenige Meter von der Grenze entfernt.
In Deutschland für Laien verboten: Feuerwerk der Kategorie F3 in einem Laden in Potůčky, nur wenige Meter von der Grenze entfernt. Bild: Oliver Hach
Casino und Nachtclub: In dem 400-Einwohner-Dorf gibt es mehr Läden und Gaststätten als in vielen anderen Orten der Umgebung.
Casino und Nachtclub: In dem 400-Einwohner-Dorf gibt es mehr Läden und Gaststätten als in vielen anderen Orten der Umgebung. Bild: Mark Frost
In der großen Markthalle: Schuhe und Handtaschen, viele mit falschen Markenkennzeichnungen.
In der großen Markthalle: Schuhe und Handtaschen, viele mit falschen Markenkennzeichnungen. Bild: Mark Frost
Stammkundin Monika John kommt alle zwei Monate aus Hohenstein-Ernstthal nach Potůčky.
Stammkundin Monika John kommt alle zwei Monate aus Hohenstein-Ernstthal nach Potůčky. Bild: Mark Frost
Alles billig - für jeden Geschmack ist etwas dabei.
Alles billig - für jeden Geschmack ist etwas dabei. Bild: Mark Frost
„Diese Anstrengungen haben nie so richtig Erfolg gebracht“: Bundespolizist Eckhard Fiedler kennt seit 1993 die Verhältnisse an der Grenze in Johanngeorgenstadt.
„Diese Anstrengungen haben nie so richtig Erfolg gebracht“: Bundespolizist Eckhard Fiedler kennt seit 1993 die Verhältnisse an der Grenze in Johanngeorgenstadt. Bild: Mark Frost
Breites Warensortiment in Breitenbach: In Deutschland verbotene Schlagringe und Klappmesser.
Breites Warensortiment in Breitenbach: In Deutschland verbotene Schlagringe und Klappmesser. Bild: Mark Frost
Nostalgie im Namen: Das Restaurant „Breitenbach“ erinnert an die deutsche Bezeichnung des Dorfs Potůčky, die bis 1948 galt.
Nostalgie im Namen: Das Restaurant „Breitenbach“ erinnert an die deutsche Bezeichnung des Dorfs Potůčky, die bis 1948 galt. Bild: Mark Frost
Filip Vršecký, Kellner im Restaurant „Breitenbach“.
Filip Vršecký, Kellner im Restaurant „Breitenbach“. Bild: Mark Frost
Die Kirche von Johanngeorgenstadt über dem Vietnamesenmarkt von Potůčky. Die beiden Orte trennen Welten.
Die Kirche von Johanngeorgenstadt über dem Vietnamesenmarkt von Potůčky. Die beiden Orte trennen Welten. Bild: Mark Frost
„Es ist gut, dass überhaupt jemand kommt“: André Oswald, Bürgermeister in Johanngeorgenstadt.
„Es ist gut, dass überhaupt jemand kommt“: André Oswald, Bürgermeister in Johanngeorgenstadt. Bild: Mark Frost
Billig, billig, billig - das zählt auf dem Vietnamesenmarkt in Potůčky. Deutsche Weltkriegsfolklore inklusive.
Billig, billig, billig - das zählt auf dem Vietnamesenmarkt in Potůčky. Deutsche Weltkriegsfolklore inklusive. Bild: Mark Frost
Auch im Winter ist hier was los: Der Vietnamesenmarkt in Potůčky am 29. Dezember 2025.
Auch im Winter ist hier was los: Der Vietnamesenmarkt in Potůčky am 29. Dezember 2025. Bild: Mark Frost
In Deutschland für Laien verboten: Feuerwerk der Kategorie F3 in einem Laden in Potůčky, nur wenige Meter von der Grenze entfernt.
In Deutschland für Laien verboten: Feuerwerk der Kategorie F3 in einem Laden in Potůčky, nur wenige Meter von der Grenze entfernt. Bild: Oliver Hach
Casino und Nachtclub: In dem 400-Einwohner-Dorf gibt es mehr Läden und Gaststätten als in vielen anderen Orten der Umgebung.
Casino und Nachtclub: In dem 400-Einwohner-Dorf gibt es mehr Läden und Gaststätten als in vielen anderen Orten der Umgebung. Bild: Mark Frost
In der großen Markthalle: Schuhe und Handtaschen, viele mit falschen Markenkennzeichnungen.
In der großen Markthalle: Schuhe und Handtaschen, viele mit falschen Markenkennzeichnungen. Bild: Mark Frost
Stammkundin Monika John kommt alle zwei Monate aus Hohenstein-Ernstthal nach Potůčky.
Stammkundin Monika John kommt alle zwei Monate aus Hohenstein-Ernstthal nach Potůčky. Bild: Mark Frost
Alles billig - für jeden Geschmack ist etwas dabei.
Alles billig - für jeden Geschmack ist etwas dabei. Bild: Mark Frost
„Diese Anstrengungen haben nie so richtig Erfolg gebracht“: Bundespolizist Eckhard Fiedler kennt seit 1993 die Verhältnisse an der Grenze in Johanngeorgenstadt.
„Diese Anstrengungen haben nie so richtig Erfolg gebracht“: Bundespolizist Eckhard Fiedler kennt seit 1993 die Verhältnisse an der Grenze in Johanngeorgenstadt. Bild: Mark Frost
Breites Warensortiment in Breitenbach: In Deutschland verbotene Schlagringe und Klappmesser.
Breites Warensortiment in Breitenbach: In Deutschland verbotene Schlagringe und Klappmesser. Bild: Mark Frost
Nostalgie im Namen: Das Restaurant „Breitenbach“ erinnert an die deutsche Bezeichnung des Dorfs Potůčky, die bis 1948 galt.
Nostalgie im Namen: Das Restaurant „Breitenbach“ erinnert an die deutsche Bezeichnung des Dorfs Potůčky, die bis 1948 galt. Bild: Mark Frost
Filip Vršecký, Kellner im Restaurant „Breitenbach“.
Filip Vršecký, Kellner im Restaurant „Breitenbach“. Bild: Mark Frost
Die Kirche von Johanngeorgenstadt über dem Vietnamesenmarkt von Potůčky. Die beiden Orte trennen Welten.
Die Kirche von Johanngeorgenstadt über dem Vietnamesenmarkt von Potůčky. Die beiden Orte trennen Welten. Bild: Mark Frost
„Es ist gut, dass überhaupt jemand kommt“: André Oswald, Bürgermeister in Johanngeorgenstadt.
„Es ist gut, dass überhaupt jemand kommt“: André Oswald, Bürgermeister in Johanngeorgenstadt. Bild: Mark Frost
Sachsen
Die irre Shoppingwelt im tschechischen Erzgebirgsdorf Potůčky: Billig kaufen, billig tanken, billig essen
Redakteur
Von Oliver Hach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Aus dem einst deutschböhmischen Breitenbach machten Vietnamesen ein Paradies für sächsische Einkaufstouristen. Hier bekommt man fast alles - von Landser-Shirts über falsche Labubus bis zu verbotenem Feuerwerk.

„Finger weg - sonst Finger weg!“ Die Warnung hängt an der letzten Straßenlaterne in Sachsen. Die Bundespolizei hat das Plakat angebracht, um auf die Gefahren illegaler Pyrotechnik hinzuweisen. Nur drei Schritte dahinter endet ihre Zuständigkeit. Dort beginnt eine bunte Basarwelt, in der andere Regeln und Gesetze gelten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.12.2025
4 min.
Toter nach Explosion in Sachsen: Hantierte der Mann mit gefährlichen illegalen Feuerwerkskörpern?
Die Explosion war so heftig, dass ein Mann im nordsächsischen Kobershain nach dem Hantieren mit explosiven Stoffen starb. Selbst Teile des Dachs wurden durch die Detonation noch in Mitleidenschaft gezogen.
Erneut gibt es in Sachsen offenbar einen Feuerwerkstoten. Das Landeskriminalamt ermittelt nach der gewaltigen Detonation mit einem Toten in Kobershain. Die „Freie Presse“ hat recherchiert, wie einfach die todbringenden Tschechen-Böller noch bis vor Kurzem zu kaufen waren.
Jürgen Becker
08:56 Uhr
4 min.
Sachsen aufgepasst: Am Freitag drohen Schnee, Eisregen und unpassierbare Straßen
Vor allem der Freitag hat für Autofahrer - aber auch Fußgänger - unangenehme Überraschungen im Gepäck.
An den Dauerfrost hat man sich in Sachsen fast gewöhnt. Doch nun dreht der Winter richtig auf. Am Freitag müssen Autofahrer vorsichtig sein. Wie geht es danach weiter?
Patrick Hyslop
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
20:27 Uhr
9 min.
Krankenhäuser und Senioren: Warum Sachsens Pflegeheime bei Stromausfall besonders gefährdet sind
Wenn der Strom ausfällt wird es nicht nur in Wohnungen dunkel. In Sachsens Pflegeheimen droht bei längeren flächendeckenden Blackouts eine humanitäre Katastrophe.
Während Krankenhäuser eine Notstromversorgung für den Fall eines Blackouts vorhalten müssen, gelten Pflegeheime nicht einmal als kritische Infrastruktur. Im Krisenfall droht vielen Senioren eine humanitäre Katastrophe, wenn sich nichts ändert.
Tobias Wolf
04.12.2025
5 min.
„Das ist nicht nur infam, das ist unmenschlich:“ Wie eine Debatte über Böllerverbot im Landtag aus dem Ruder läuft
Raketen über Dresden zeigen schönen Seiten des Feuerwerks. Der Ruf nach einem Verbot von privatem Feuerwerk wird lauter – allerdings nicht in Sachsen.
Eine Allianz der Gewerkschaft der Polizei und der Deutschen Umwelthilfe gibt der Debatte um ein Verbot von privatem Feuerwerk neue Nahrung. In Sachsens Politik findet sich dafür keine Mehrheit.
Frank Hommel
20:42 Uhr
2 min.
Thüringer HC gewinnt torreiches Ostduell
Johanna Reichert gab ihr Comeback für den Thüringer HC. (Archivfoto)
Die Thüringer Bundesliga-Handballerinnen werden ihrer Favoritenrolle beim SV Union Halle-Neustadt souverän gerecht. Allein in der ersten Hälfte gelingen ihnen 24 Treffer.
Mehr Artikel