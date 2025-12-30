Die irre Shoppingwelt im tschechischen Erzgebirgsdorf Potůčky: Billig kaufen, billig tanken, billig essen

Billig, billig, billig - das zählt auf dem Vietnamesenmarkt in Potůčky. Deutsche Weltkriegsfolklore inklusive. Bild: Mark Frost

Auch im Winter ist hier was los: Der Vietnamesenmarkt in Potůčky am 29. Dezember 2025. Bild: Mark Frost

In Deutschland für Laien verboten: Feuerwerk der Kategorie F3 in einem Laden in Potůčky, nur wenige Meter von der Grenze entfernt. Bild: Oliver Hach

Casino und Nachtclub: In dem 400-Einwohner-Dorf gibt es mehr Läden und Gaststätten als in vielen anderen Orten der Umgebung. Bild: Mark Frost

In der großen Markthalle: Schuhe und Handtaschen, viele mit falschen Markenkennzeichnungen. Bild: Mark Frost

Stammkundin Monika John kommt alle zwei Monate aus Hohenstein-Ernstthal nach Potůčky. Bild: Mark Frost

Alles billig - für jeden Geschmack ist etwas dabei. Bild: Mark Frost

„Diese Anstrengungen haben nie so richtig Erfolg gebracht“: Bundespolizist Eckhard Fiedler kennt seit 1993 die Verhältnisse an der Grenze in Johanngeorgenstadt. Bild: Mark Frost

Breites Warensortiment in Breitenbach: In Deutschland verbotene Schlagringe und Klappmesser. Bild: Mark Frost

Nostalgie im Namen: Das Restaurant „Breitenbach“ erinnert an die deutsche Bezeichnung des Dorfs Potůčky, die bis 1948 galt. Bild: Mark Frost

Filip Vršecký, Kellner im Restaurant „Breitenbach“. Bild: Mark Frost

Die Kirche von Johanngeorgenstadt über dem Vietnamesenmarkt von Potůčky. Die beiden Orte trennen Welten. Bild: Mark Frost