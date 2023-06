Chemtrails über Sachsen? Das antwortet die Regierung der AfD

Fristgerecht hat Sachsens Vize-Ministerpräsident nun eine Anfrage aus dem Landtag zu "Erkenntnissen oder Hinweisen über eine systematische Einbringung von Substanzen" beantwortet.

Dresden. Wer als Volksvertreter das Volk vertreten will, sollte nah dran sein am Volk. So wie der sächsische AfD-Landtagsabgeordnete Sebastian Wippel. Der stellte kürzlich "eine wachsende Anzahl von Bürgern" fest, die wiederum "des Öfteren" seltsame Flugbewegungen feststellen würden. Und zwar solche, die "nach ihrer Auffassung mit einer zielgerichteten Einbringung von Chemikalien in die Atmosphäre begründet seien und damit Zielsetzungen wie das Geo-Engineering oder die Bevölkerungsreduktion verfolgt würden".

"Systematische Einbringung von Substanzen"

Im Dienste dieser Bürger - einer muss es ja tun - stellte Wippel gleich mal eine Anfrage an Sachsens Staatsregierung. Es sei zwar eine "mutmaßliche Verschwörungstheorie", dass sich "sogenannte Chemtrails" von Kondensstreifen von Flugzeugen unterscheiden. Trotzdem - oder gerade deshalb - begehrte er Auskunft darüber, ob der Kenia-Koalition "Erkenntnisse oder Hinweisen über eine systematische Einbringung von Substanzen" vorlägen. Wippel wollte zudem von der Landesregierung wissen, ob ihr "erhöhte Konzentrationen von Aluminium, Barium und Strontium im Blut von Patienten" bekannt seien und auf welche Weise diese Elemente überhaupt in die Atmosphäre gelangten - man kann ja auch mal die Regierung fragen statt zu googeln.

Rote und grüne Raketen

Nun liegt die Antwort vor. Pünktlich. Als Energieminister traf es zuständigerweise den grünen Vize-Ministerpräsidenten Wolfram Günther, sich mit der höchst komplexen Materie zu befassen. Die Chemtrails-Gemeinde dürfte seine Ausführungen wissbegierig auseinandernehmen - und schon mal bei dem Zugeständnis hellhörig werden, dass die Konzentration von Aluminium, Barium und Strontium zwar im Boden, nicht aber an der Außenluft gemessen wird. Diese Daten würden weder in der EU noch in Deutschland verlangt, weshalb "keine Notwendigkeit" zu ihrer Erhebung bestünde. Wer will, kann das schwer verdächtig finden. Günther zufolge gelangen besagte Elemente regelmäßig durch Feuerwerk in die Atmosphäre. Durch Strontium- und Bariumverbindungen färbten sich Raketen rot und grün. Ausgerechnet.

Der Heilige Gral

Wippels Frage nach der systematischen Substanzeinbringung muss der Minister abschlägig bescheiden: "Der Staatsregierung liegen dazu keine gesicherten Erkenntnisse oder Hinweise vor." Dann holt er mit gleich mehrfachem Konjunktiv noch etwas weiter aus: Es sei nämlich auch nicht bekannt, ob bis zu 23 weitere Substanzen in die Erdatmosphäre freigesetzt worden sein könnten, aus denen sich Chemtrails "bei der möglicherweise erfolgten Verbringung des Gegenstandes, der vielfach als Heiliger Gral bezeichnet wird", zusammensetzen könnten.

Schließlich widmet sich der Minister noch dem äußerlichen Erkennungszeichen der Vertreter der Chemtrails-These, dem Aluhut - obwohl Günther auch in diesem Fall nur mit Nichtwissen glänzen kann: Zu einer "Theorie, welche einen Zusammenhang zwischen der Freisetzung von Aluminium in die Atmosphäre und dem Tragen von sogenannten ,tin foil hats' sieht", lägen der Staatsregierung nämlich "ebenso keine Erkenntnisse" vor. Dabei hatte AfD-Mann Wippel gar nicht nach den Aluhüten gefragt. Schaden kann die Antwort aber eigentlich nicht. Oder doch?