Die Woche in Sachsen startet mit Wolken und Regen

Dresden.

Zum Start in die Woche herrscht Regenwetter in Sachsen. Am Montag wird es stark bewölkt mit leichtem Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Dabei weht teilweise stark böiger Wind aus Südwest. Auf dem Fichtelberg kann es zu stürmischen Böen von bis zu 75 Kilometer pro Stunde kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 21 bis 24 Grad, im Bergland bei 15 bis 21 Grad.