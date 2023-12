Diebe entwenden in Glashütte Uhren im Wert von 100.000 Euro

Glashütte/Dresden.

Armbanduhren im Wert von insgesamt 100.000 Euro sollen drei Diebe in einem Geschäft in der Uhrenstadt Glashütte im Osterzgebirge gestohlen haben. Die 40, 41 und 47 Jahre alten Verdächtigen wurden festgenommen, wie die Polizei in Dresden am Mittwoch mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwei der mutmaßlichen Täter am Dienstag aus einem Auto ausstiegen und hatten maskiert den Laden betreten, wo der eine mit einem Brecheisen Vitrinen zerschlagen und etwa 30 Uhren entnommen haben soll. Der zweite Verdächtige hatte sich demnach an der Tür postiert.