Diebestour in Eilenburg: 40-Jähriger mit gestohlenem Feuerwehrauto und Fahrrädern unterwegs

Eilenburg/Torgau.

Ein 40-Jähriger hat am Mittwoch in Eilenburg (Landkreis Nordsachsen) mutmaßlich ein gestohlenes Feuerwehrauto als Transportmittel für ebenfalls gestohlene Fahrräder verwendet. Das Fahrzeug sei aus einer Garage der Feuerwehr entwendet worden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Aus einer anderen Garage sollen die Fahrräder stammen. Aufgrund von Zeugenhinweisen gehe die Polizei von einem Zusammenhang der beiden Einbrüche aus.