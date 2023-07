Dienstag wird bewölkt und regnerisch in Sachsen

Dresden.

Wolken und Regen bestimmen das Wetter am Dienstag in Sachsen. Der Tag beginnt heiter, später zieht es aber zu, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Mittags zieht aus dem Westen schauerartiger Regen auf, im Bergland kann es zusätzlich gewittern. Die Temperaturen erreichen 17 bis 20 Grad, östlich der Elbe bis 23, im Bergland 14 bis 17 Grad.