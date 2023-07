Diese Zoos, Tierparks und Wildgehege gibt es in Sachsen

Wenn am Wochenende oder in den Ferien die Sonne scheint, dann sind Zoos, Tierparks und Wildgehege auch in Sachsen besonders gut besucht.

In Sachsen gibt es eine Vielzahl an Zoos, Tierparks und Wildgehegen: etwa die Tierparks in Chemnitz und Hirschfeld und die Zoos in Leipzig und Dresden. Einige Tierparks haben dabei auch Schwerpunkte gesetzt, wie der Zoo der Minis in Aue, der sich auf kleine Tierarten, darunter Haustierarten aus aller Welt, spezialisiert hat. Ein anderes spezielles Ausflugsziel ist die Falknerei Herrmann in Plauen, die Flugvorführungen mit Greifvögeln und Eulen bietet.

Einige Zoos und Tierparks verfügen auch über Bildungsangebote, zum Beispiel Führungen oder Zooschulen mit verschiedenen Schwerpunktthemen.

Zoo Leipzig ist bekannt aus "Elefant, Tiger & Co."

Einer der ältesten Zoos Deutschlands ist der Zoo Leipzig. Bekannt ist die Einrichtung unter anderem durch die MDR-Doku-Sendung "Elefant, Tiger & Co.". Der Zoo Leipzig ist zudem stolzer Besitzer des Gondwanalandes, einer großen Tropenhalle mit Regenwaldatmosphäre, einer tropischen Tier- und Pflanzenwelt sowie einem Fluss, den man per gesteuerter Bootstour erkunden kann.

Für einen kürzeren Ausflug eignen sich Tierparks und Wildgehege vor der eigenen Haustür. So befindet sich im Süden Leipzigs mit dem Wildpark eine solche Einrichtung, die man kostenlos besuchen kann. Auch das Tiergehege Waldstraße in Zwickau, der Tierpark Freiberg oder das Sahnpark-Tiergehege in Crimmitschau nehmen keinen Eintritt.

Vor dem Zoo- oder Tierparkbesuch zu beachten ist: Nicht in jeder Einrichtung sind Hunde erlaubt. Wenn der Vierbeiner mit darf, dann in der Regel nur angeleint. Außerdem sind die Öffnungszeiten einiger Zoos und Tierparks an die Jahreszeiten gebunden, so zum Beispiel in Leipzig und Dresden. Hier sollte vor einem Besuch noch einmal nachgeschaut werden, wann sich die Tore öffnen und wieder schließen.

Zoo Leipzig