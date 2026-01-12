„Dieses Jahr wird es nicht ohne Kredite gehen“: Vize-Ministerpräsidentin Petra Köpping über Sachsens schwierige Haushaltslage und Hilfe der Opposition

Sachsen
Dresden. In diesem Jahr stehen Sachsens Landespolitik schwierige Haushaltsverhandlungen bevor. Angesichts des strukturellen Milliardendefizits führt nach Ansicht der stellvertretenden Regierungschefin Petra Köpping kein Weg an einer Aufnahme neuer Landesschulden vorbei - und auch nicht an Einsparungen und Reformen: „Alles gehört auf den Prüfstand.“
Freie Presse: Frau Köpping, wird Sachsens Etat 2027/28 als „Sparhaushalt“ in die Geschichtsbücher eingehen?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.