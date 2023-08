DLRG: Von Januar bis Juli sechs Menschen ertrunken

Hamburg/Dresden.

In Sachsen sind in den ersten sieben Monaten des Jahres deutlich weniger Menschen bei Badeunfällen gestorben als in diesem Zeitraum des Vorjahres. Bis zum Stichtag am 25. Juli seien im Freistaat mindestens sechs Menschen ertrunken, teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag in Hamburg mit. Ein Jahr zuvor waren es 14.